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В программу 61-го Нью-Йоркского кинофестиваля вошли работы Йоргоса Лантимоса, Аки Каурисмяки и Вима Вендерса

13 августа
2023 год

Новости кино >>
13 августа 2023
Объявлена основная программа 61-го Нью-Йоркского кинофестиваля, который пройдёт с 29 сентября по 15 октября.

В программу 61-го Нью-Йоркского кинофестиваля вошли работы Йоргоса Лантимоса, Аки Каурисмяки и Вима Вендерса
фото: кадр из фильма «Май, декабрь»

Смотр откроется картиной Тодда Хэйнса «Май, декабрь». Центральной лентой станет «Присцилла» Софии Копполы, а фильмом закрытия заявлен «Феррари» Майкла Манна.

В программе числятся «Анатомия падения» Жюстины Трие, «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, «Зона интересов» Джонатана Глейзера, «Опавшие листья» Аки Каурисмяки, «Предчувствие» Бертрана Бонелло с Леа Сейду, «Прекрасные дни» Вима Вендерса, «Химера» Аличе Рорвахер, «Закрой глаза» Виктора Эрике, «Мы всем чужие» с Эндрю Скоттом, «О сухой траве» Нури Бильге Джейлана и другие работы.
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