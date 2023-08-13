В программу 61-го Нью-Йоркского кинофестиваля вошли работы Йоргоса Лантимоса, Аки Каурисмяки и Вима Вендерса

Лайфстайл
Актёр до сих пор с недоумением вспоминает этот старый случай
Рецензии на фильмы
Хоррор про подростков, которые заигрались с чертовщиной
Спутник телезрителя
10 августа, 20:30, ТВ-3
Новости кино
В прокате 7 сентября
Спутник телезрителя
11 августа, 22:10, Пятница!
Новости кино
Съемки спортивной драмы «Больше, чем футбол» стартовали в Москве
Новости кино
Продюсером проекта выступает Эдгард Запашный
Новости кино
В актерском составе также Полина Гухман, Максим Карушев и Раиса Рязанова
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