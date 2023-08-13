В программу 61-го Нью-Йоркского кинофестиваля вошли работы Йоргоса Лантимоса, Аки Каурисмяки и Вима Вендерса

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Лайфстайл «Самая отвратительная история»: Кирилл Нагиев рассказал о странном поступке Аллы Сигаловой Актёр до сих пор с недоумением вспоминает этот старый случай

Рецензии на фильмы «Два, три, демон, приди!»: И отведи за ручку в мир мертвых Хоррор про подростков, которые заигрались с чертовщиной

Новости кино Мария Аронова и Виталий Хаев знакомятся с будущими зятьями в трейлере фильма «Праздники» В прокате 7 сентября

Новости кино Алексей Воробьев стал капитаном российской сборной по футболу в новом проекте НТВ Съемки спортивной драмы «Больше, чем футбол» стартовали в Москве

Новости кино Виталий Хаев, Николай Добрынин и Сергей Чирков устроились на работу в цирк в сериале «Сальто-Мортале» Продюсером проекта выступает Эдгард Запашный