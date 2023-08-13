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Биографическую ленту о Марии Каллас с Анджелиной Джоли начнут снимать в октябре

13 августа
2023 год

Новости кино >>
13 августа 2023
Съемки байопика «Мария» с Анджелиной Джоли про оперную диву Марию Каллас стартуют в октябре, а завершатся в декабре. Об этом сообщает World of Reel.

Биографическую ленту о Марии Каллас с Анджелиной Джоли начнут снимать в октябре
фото: nme.com

За режиссуру картины отвечает Пабло Ларраин, а сценарий написал Стивен Найт. Для режиссера это будет финал биографической трилогии, в которую ранее вошли «Спенсер» и «Джеки».

Фильм «Мария» покажет бурную, красивую и трагическую историю одной из величайших оперных певиц мира. Действие развернется в последние дни ее жизни в Париже 1970-х годов.
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