Биографическую ленту о Марии Каллас с Анджелиной Джоли начнут снимать в октябре

Съемки байопика «Мария» с Анджелиной Джоли
про оперную диву Марию Каллас стартуют в октябре, а завершатся в декабре. Об этом сообщает World of Reel
.
За режиссуру картины отвечает Пабло Ларраин
, а сценарий написал Стивен Найт
. Для режиссера это будет финал биографической трилогии, в которую ранее вошли «Спенсер
» и «Джеки
».
Фильм «Мария» покажет бурную, красивую и трагическую историю одной из величайших оперных певиц мира. Действие развернется в последние дни ее жизни в Париже 1970-х годов.
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