Биографическую ленту о Марии Каллас с Анджелиной Джоли начнут снимать в октябре

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В программу 61-го Нью-Йоркского кинофестиваля вошли работы Йоргоса Лантимоса, Аки Каурисмяки и Вима Вендерса

Хоррор «Два, три, демон, приди!» обзаведется сиквелом

12 августа

Майор Антон Батырев обретает сверхспособности в детективе «Контуженный»

В кадре компанию ему составили Кирилл Полухин, Денис Старков и Инна Ярмошук