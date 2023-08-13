Иранская «Критическая зона» победила на фестивале в Локарно

Иранский фильм Али Ахмадзаде «Критическая зона», тайно снятый на улицах Тегерана, удостоен «Золотого леопарда» 76-го международного фестиваля авторского кино в швейцарском городе Локарно. Список остальных лауреатов опубликован на сайте
смотра.
Спецприз достался комедии Раду Жуде
«Не ждите многого от конца света». Среди режиссеров победу одержала Марина Врода
с лентой «Степное». Гендерно-нейтральными актерскими призами отмечены Димитра Влагопулу, сыгравшая в «Животном», и Рене Саутендейк
— за роль в фильме «Сладких снов».
В жюри основного конкурса в этом году вошли Шарлотта Уэллс
, Зар Амир-Эбрахими
и Ламбер Вильсон
.
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