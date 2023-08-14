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«Твин Пикс» бережно воспроизведут в фанатской игре

14 августа
2023 год

Новости кино >>
14 августа 2023
У культового сериала Дэвида Линча «Твин Пикс» появится новая игра под названием Twin Peaks: Into the Night. Об этом стало известно благодаря опубликованному трейлеру демоверсии, которая выйдет 15 августа в сервисе itch.io.



За разработку фанатской адаптации шоу отвечают Лукас Гибер и Жан Манзони из Blue Rose Team, обожающие оригинал. Приключение представляет собой дань уважения классическим играм 90-х с соответствующей графикой и легко узнаваемыми моментами из сериала.

Сюжет игрокам обещают канонический. Агент ФБР Дейл Купер приезжает в маленький городок Твин Пикс, расположенный рядом с канадской границей, чтобы расследовать убийство красавицы и отличницы Лоры Палмер. В ролике можно увидеть шерифа Гари Трумена, труп в полиэтилене, безутешного отца, красную комнату, выступление Джули Круз и незабываемую заставку.


Twin Peaks: Into the Night распространяется бесплатно, поскольку Blue Rose Team не обладает правами на оригинал. Даты полноценного релиза у игры пока нет.
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