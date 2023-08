«Твин Пикс» бережно воспроизведут в фанатской игре

У культового сериала Дэвида Линча Твин Пикс » появится новая игра под названием Twin Peaks: Into the Night. Об этом стало известно благодаря опубликованному трейлеру демоверсии, которая выйдет 15 августа в сервисе itch.io За разработку фанатской адаптации шоу отвечают Лукас Гибер и Жан Манзони из Blue Rose Team, обожающие оригинал. Приключение представляет собой дань уважения классическим играм 90-х с соответствующей графикой и легко узнаваемыми моментами из сериала.Сюжет игрокам обещают канонический. Агент ФБР Дейл Купер приезжает в маленький городок Твин Пикс, расположенный рядом с канадской границей, чтобы расследовать убийство красавицы и отличницы Лоры Палмер. В ролике можно увидеть шерифа Гари Трумена, труп в полиэтилене, безутешного отца, красную комнату, выступление Джули Круз и незабываемую заставку.Twin Peaks: Into the Night распространяется бесплатно, поскольку Blue Rose Team не обладает правами на оригинал. Даты полноценного релиза у игры пока нет.