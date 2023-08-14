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Третий сезон «Беспринципных» с Павлом Деревянко выйдет на ТНТ

14 августа
2023 год

Новости кино >>
14 августа 2023
На ТНТ 21 августа в 21.00 состоится премьера третьего сезона оригинального сериала Кинопоиска «Беспринципные» о жизни и приключениях москвичей в гламурном районе Патриарших прудов. С историями людей, которые разным образом связаны с Патриками, зрителей по-прежнему будет знакомить патологический лжец Славик в исполнении Павла Деревянко, уточняет пресс-служба телеканала.

Третий сезон «Беспринципных» с Павлом Деревянко выйдет на ТНТ
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Жизнь Славика кардинально поменялась: роскошные апартаменты пришлось променять на каморку дворника, а также заняться креативным бизнесом – продажей воздуха. Перемены произошли и в жизни его друзей: Валя (Кристина Бабушкина) собирается идти в политику, Роман (Юрий Колокольников) находит себе девушку, Ира (Ингеборга Дапкунайте) и Костик (Максим Виторган) занялись сексуальными экспериментами, а Юля и Паша (Аглая Тарасова и Павел Табаков) продолжают поиски новых жертв для своих авантюр. И только генерал Хадяков (Николай Фоменко) заскучал на пенсии.

По словам Павла Деревянко, «после переезда в каморку дворника Славик, на самом-то деле, не особенно изменился. Горбатого могила исправит. Он по-прежнему эротоман, сексоголик, и в этом мы похожи! Важно, что он, взрослея, не изменяет себе, а продолжает все так же любить женщин, при этом очень уважая свою жену и крепясь, выдерживая разнообразные женские провокации».

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Режиссером новых серий комедии, снятой по сатирическим рассказам и очеркам писателя Александра Цыпкина, вновь выступил Роман Прыгунов. Вместе с основным актерским составом в продолжении сериала сыграли Настасья Самбурская, Павел Ворожцов, Карина Зверева, Сергей Епишев и Александр Лыков. Производством третьего сезона занимались компания «Медиаслово» и «Плюс Студия».
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Третий сезон «Беспринципных» с Павлом Деревянко выйдет на ТНТ фотографии
Третий сезон «Беспринципных» с Павлом Деревянко выйдет на ТНТ фотографии
Третий сезон «Беспринципных» с Павлом Деревянко выйдет на ТНТ фотографии
Третий сезон «Беспринципных» с Павлом Деревянко выйдет на ТНТ фотографии
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