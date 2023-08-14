Третий сезон «Беспринципных» с Павлом Деревянко выйдет на ТНТ

На ТНТ 21 августа в 21.00 состоится премьера третьего сезона оригинального сериала Кинопоиска «Беспринципные» о жизни и приключениях москвичей в гламурном районе Патриарших прудов. С историями людей, которые разным образом связаны с Патриками, зрителей по-прежнему будет знакомить патологический лжец Славик в исполнении Павла Деревянко, уточняет пресс-служба телеканала.
По словам Павла Деревянко, «после переезда в каморку дворника Славик, на самом-то деле, не особенно изменился. Горбатого могила исправит. Он по-прежнему эротоман, сексоголик, и в этом мы похожи! Важно, что он, взрослея, не изменяет себе, а продолжает все так же любить женщин, при этом очень уважая свою жену и крепясь, выдерживая разнообразные женские провокации».
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