Михаил Пореченков составит компанию Анне Михалковой во втором сезоне комедии «Исправление и наказание»

Начались съемки второго сезона комедии «Исправление и наказание» с Анной Михалковой в главной роли. Согласно пресс-службе телеканала ТНТ, сериал производства компании Good Story Media сохранит большую часть актерского состава. Зрителей также ожидает появление новых героев — одну из основных ролей сыграет Михаил Пореченков.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
В первом сезоне состоялось знакомство с семьей Верхоланцевых: циничными и расчетливыми людьми, готовыми на все ради денег. После внезапной смерти главы семейства и ареста его счетов они отправились к его дочери от первого брака Алёне Неверовой с мечтами забрать у нее 16-значный код от счета с 50 миллионами долларов. Но жажда легких денег в итоге довела Верхоланцевых до греха, и все они оказались в колонии, в которой как раз работает их родственница. Неверова взялась за перевоспитание горе-семейки по своей экспериментальной методике.
Во втором сезоне главная героиня столкнется с личным потрясением, которое чуть было не перетащит ее на темную сторону. А с появлением нового начальника колонии (Пореченков) ее вера в добро и людей столкнется с новыми испытаниями. Каждому из Верхоланцевых тоже предстоит пройти свой новый путь. Костя будет винить в своих неудачах Неверову и станет одержим желанием отомстить ей. Марина откроет путь романтическим отношениям с Цыреновым. Жанна продолжит противостоять абьюзеру Жукову, но в их ярком дуэте появится новый участник, который перевернет все с ног на голову. А поначалу отчаявшаяся в своих перспективах Лида найдет неожиданный вариант подняться на ноги.
По словам креативного продюсера и соавтора сценария Ильшата Латыпова, «все должно быть смешно и вместе с тем трогательно. Именно этого правила мы придерживались при создании первого сезона, а во втором постарались сделать все еще веселее и эмоциональнее. Так что наш центральный персонаж, Алёна Неверова, продолжит действовать ярко и парадоксально. А все остальные герои будут ей противостоять, переживать новые взлеты и падения, но при этом становиться лучше».
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