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Михаил Пореченков составит компанию Анне Михалковой во втором сезоне комедии «Исправление и наказание»

14 августа
2023 год

Новости кино >>
14 августа 2023
Начались съемки второго сезона комедии «Исправление и наказание» с Анной Михалковой в главной роли. Согласно пресс-службе телеканала ТНТ, сериал производства компании Good Story Media сохранит большую часть актерского состава. Зрителей также ожидает появление новых героев — одну из основных ролей сыграет Михаил Пореченков.

Михаил Пореченков составит компанию Анне Михалковой во втором сезоне комедии «Исправление и наказание»
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

В первом сезоне состоялось знакомство с семьей Верхоланцевых: циничными и расчетливыми людьми, готовыми на все ради денег. После внезапной смерти главы семейства и ареста его счетов они отправились к его дочери от первого брака Алёне Неверовой с мечтами забрать у нее 16-значный код от счета с 50 миллионами долларов. Но жажда легких денег в итоге довела Верхоланцевых до греха, и все они оказались в колонии, в которой как раз работает их родственница. Неверова взялась за перевоспитание горе-семейки по своей экспериментальной методике.

Во втором сезоне главная героиня столкнется с личным потрясением, которое чуть было не перетащит ее на темную сторону. А с появлением нового начальника колонии (Пореченков) ее вера в добро и людей столкнется с новыми испытаниями. Каждому из Верхоланцевых тоже предстоит пройти свой новый путь. Костя будет винить в своих неудачах Неверову и станет одержим желанием отомстить ей. Марина откроет путь романтическим отношениям с Цыреновым. Жанна продолжит противостоять абьюзеру Жукову, но в их ярком дуэте появится новый участник, который перевернет все с ног на голову. А поначалу отчаявшаяся в своих перспективах Лида найдет неожиданный вариант подняться на ноги.

Читать рецензию «Исправление и наказание»: Анна Михалкова перевоспитывает свою семью

По словам креативного продюсера и соавтора сценария Ильшата Латыпова, «все должно быть смешно и вместе с тем трогательно. Именно этого правила мы придерживались при создании первого сезона, а во втором постарались сделать все еще веселее и эмоциональнее. Так что наш центральный персонаж, Алёна Неверова, продолжит действовать ярко и парадоксально. А все остальные герои будут ей противостоять, переживать новые взлеты и падения, но при этом становиться лучше».

К своим ролям вместе с Михалковой вернутся Татьяна Лютаева, Наташа Бардо, Александра Макарская, Влад Прохоров, Ольга Виниченко, Борис Каморзин, Игорь Грабузов, Олег Кассин, Бесо Гатаев и Андрей Пынзару. Помимо Пореченкова, актерский состав нового сезона пополнили Ксения Каталымова, Роман Мадянов и Юлия Гришаева.
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обсуждение >>
№ 1
Семён Башилов   14.08.2023 - 14:55
Я как то даже и не знаю про первый сезон этого сериала. Но виду состав актёров и скорее всего надо бы узнать что он из себя представляет. Тем более во второй сезон придут такие хорошие люди читать далее>>
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Михаил Пореченков составит компанию Анне Михалковой во втором сезоне комедии «Исправление и наказание» фотографии
Михаил Пореченков составит компанию Анне Михалковой во втором сезоне комедии «Исправление и наказание» фотографии
Михаил Пореченков составит компанию Анне Михалковой во втором сезоне комедии «Исправление и наказание» фотографии
Михаил Пореченков составит компанию Анне Михалковой во втором сезоне комедии «Исправление и наказание» фотографии
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