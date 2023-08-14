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В рамках деловой программы «Нового сезона» пройдет питчинг издательств

14 августа
2023 год

Новости кино >>
14 августа 2023
На фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который пройдет во второй раз на горном курорте «Роза Хутор» с 7 по 12 сентября, помимо конкурсных показов фильмов и сериалов будет организована деловая программа. Одним из событий станет питчинг авторов ведущих издательств «Эксмо-АСТ» и «Альпина Паблишер», где писатели смогут лично представить свои новые произведения крупнейшим онлайн-кинотеатрам и профессионалам киноиндустрии, сообщает пресс-служба «Нового сезона».

В рамках деловой программы «Нового сезона» пройдет питчинг издательств
фото: Пресс-служба фестиваля «Новый сезон»

На питчинге авторы презентуют истории в абсолютно разных жанрах – от популярных young adult романов до триллера с национальным колоритом и фантастики в формате «недалекое будущее». Издательства уверены, что укрепление связей с онлайн-платформами позволит создать множество новых интересных проектов и наладить кросс-медийное взаимодействие.

10 новых книжных проектов презентуют одна из самых популярных авторов современного молодежного романа в издательстве АСТ Анна Джейн, писатель и сценарист сериалов «Жена олигарха» и «Готовы на все» Дарья Сойфер, писатель-фантаст Мария Руднева, трехкратная финалистка литературной премии «Книгуру» Евгения Овчинникова, автор цикла «Великие Девы» Надя Хедвиг, творческий дуэт К.О.В.Ш., автор детских сказок, пьес и любовных романов Екатерина Коноплева, сотрудничавшая с «Союзмультфильмом» и детским отделением театра «Прометей», автор трилогии ESCAPE Алиса Бодлер, мастер ироничной прозы и коротких рассказов Александр Райн, писатель, сценарист и режиссер фильма «Система 05» Ислам Ханипаев.

Модератором сессии станет писатель и сценарист Александр Цыпкин. У каждого автора будет по пять минут на презентацию, как в традиционном питчинге кинопроектов, затем представители онлайн-платформ смогут задать свои вопросы и побороться за права на экранизации.
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№ 1
Семён Башилов   14.08.2023 - 14:53
Очень хороший формат для фестиваля. Вносит очень хорошее разнообразие и разгрузку между просмотром фильмов и критикой. Подобные питчинги я думаю не редкость для этих событий читать далее>>
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