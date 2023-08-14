21-й фестиваль кино и театра «Амурская осень» объявил программу

21-й Российский фестиваль кино и театра «Амурская осень», который пройдет в Благовещенске c 10 по 17 сентября, объявил программу. Традиционно в рамках смотра — премьеры российских фильмов в рамках полнометражного и короткометражного конкурсов, лаборатория незавершенных проектов, театральный конкурс, специальные события, внеконкурсные показы, ретроспективы, спектакли, мастер-классы, творческие вечера, концерты, выставки и многое другое, сообщает пресс-служба «Амурской осени».
Председателем жюри короткометражных фильмов станет продюсер Максим Добромыслов. Также в составе жюри — режиссер и актриса Стася Венкова и режиссер Никита Сичка. В программу вошли 24 картины, в числе которых победитель Шанхайского фестиваля — «Дом, в котором мы жили» Андрея Кречетова, фильмы студентов Александра Сокурова, Ивана И. Твердовского, студентов Высшей школы экономики, киношколы «Индустрия», ВГИК, Высших курсов сценаристов и режиссеров, а также независимые работы и режиссерские дебюты.
Президентом и основателем фестиваля является продюсер Сергей Новожилов. Директором смотра — директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова. Программным директором выступает режиссер и сценарист Александра Жукова.
С полной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля «Амурская осень».
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