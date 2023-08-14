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21-й фестиваль кино и театра «Амурская осень» объявил программу

14 августа
2023 год

Новости кино >>
14 августа 2023
21-й Российский фестиваль кино и театра «Амурская осень», который пройдет в Благовещенске c 10 по 17 сентября, объявил программу. Традиционно в рамках смотра — премьеры российских фильмов в рамках полнометражного и короткометражного конкурсов, лаборатория незавершенных проектов, театральный конкурс, специальные события, внеконкурсные показы, ретроспективы, спектакли, мастер-классы, творческие вечера, концерты, выставки и многое другое, сообщает пресс-служба «Амурской осени».

21-й фестиваль кино и театра «Амурская осень» объявил программу
фото: Пресс-служба фестиваля «Амурская осень»

Жюри конкурса полного метра возглавит продюсер и генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая. Вместе с ней победителей выберут Иван И. Твердовский, актриса Ольга Красько, актер Артем Алексеев и журналист Феликс Грозданов. В конкурсе представлены «Агата и сыск. Выгодный риск» Владимира Койфмана, «Анна и Вано. Ванна и вино» Алекса Некто, «Времена года» Максима Шабалина, «Зона вселенной» Александра Садреддини, «Мужчина к новому году» Андрея Носкова, «На берегу» Дениса Павленко, «Новое чудо» Александры Стреляной, «Пси антиномия» Георгия Смирнова, «Туда-обратно» Олега Асадулина и «Фургон желаний» Дмитрия Сергина.

Председателем жюри короткометражных фильмов станет продюсер Максим Добромыслов. Также в составе жюри — режиссер и актриса Стася Венкова и режиссер Никита Сичка. В программу вошли 24 картины, в числе которых победитель Шанхайского фестиваля — «Дом, в котором мы жили» Андрея Кречетова, фильмы студентов Александра Сокурова, Ивана И. Твердовского, студентов Высшей школы экономики, киношколы «Индустрия», ВГИК, Высших курсов сценаристов и режиссеров, а также независимые работы и режиссерские дебюты.

В театральном конкурсе будут представлено девять спектаклей: «Фрида» с Дарьей Мороз, «Варшавская мелодия» с Антоном Васильевым и Мариной Александровой, «Забыть Герострата», «Научи меня любить», «Розыгрыш» с Кариной Разумовской, Жанной Эппле и Сергеем Селиным, «Ты свободен, дорогой» с Владимиром Шевельковым и Лянкой Грыу, «Без свидетелей» Артема Каграманяна, «Третий с краю» Андрея Носкова с ним же в одной из ведущих ролей, «Особенности национальной женитьбы» с Александром Пашутиным, Кириллом Гребенщиковым и Эвелиной Бледанс. Жюри театрального конкурса возглавит народный артист России Валерий Баринов. В жюри будут также работать народная артистка России Людмила Дмитриева, драматург Александр Коровкин, художественный руководитель театра «Приют комедианта» Виктор Минков, продюсер и театровед Лейла Курашинова.

Президентом и основателем фестиваля является продюсер Сергей Новожилов. Директором смотра — директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова. Программным директором выступает режиссер и сценарист Александра Жукова.

С полной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля «Амурская осень».
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№ 1
Семён Башилов   14.08.2023 - 22:58
Грядёт ещё один потрясщий фестиваль короткометражного кино. Состав жюри я смотрю в этот раз прямо очень на мой взгляд строгий и профессиональный. И ещё очень обширная программа читать далее>>
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