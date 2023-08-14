21-й фестиваль кино и театра «Амурская осень» объявил программу

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«Пара из будущего»: Оглянись назад

Актриса – о сериале «Ухожу красиво», партнерстве с Владимиром Яглычем и опыте совмещения профессии и материнства

Актриса сыграет главную роль в российском ремейке сериала «Постучись в мою дверь»

Невеста со скрипкой: Что мы знаем о Лиане Грибе

«Такого не было 60 лет»: Ингеборга Дапкунайте объяснила суть актёрской забастовки в США

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«Самая отвратительная история»: Кирилл Нагиев рассказал о странном поступке Аллы Сигаловой

Актёр до сих пор с недоумением вспоминает этот старый случай