Павел Прилучный рассказывает внуку криминальную сказку в тизер-сцене из сериала «Лада Голд»

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15 августа Кристина Асмус и Таисья Калинина снимаются в комедии Владимира Котта «Обе две» Режиссер приступил в Москве к съемкам первого блока своего нового фильма

15 августа Павел Деревянко играет самого себя в комедии «Из поморов мы» В Архангельске начались съемки нового сериала СТС

15 августа Олег Меньшиков и Филипп Янковский втягивают в свои интриги Фёдора Федотова в трейлере «Прелести» Премьера криминальной драмы запланирована на конец этого года