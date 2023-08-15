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Павел Прилучный рассказывает внуку криминальную сказку в тизер-сцене из сериала «Лада Голд»

15 августа
2023 год

Новости кино >>
15 августа 2023
В сети появилась тизер-сцена из приключенческого драмеди «Лада Голд». Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра Иви, премьера сериала на платформе состоится осенью текущего года.



В ролике Павел Прилучный рассказывает внуку криминальную сказку о том, как появилась самая дорогая в мире Лада.

По сюжету внуки когда-то кровных врагов Артур и Павел отправляются в приключение всей жизни на Lada-21043, полностью сделанной из бандитского золота. Артур — внук криминального авторитета Мидаса — вынужденно возвращается из Нидерландов в Россию на похороны деда. Павел — внук известного на весь Тольятти милиционера-героя Огурцова — увяз в проблемах с родными, девушкой и деньгами. За золотой ладой и за парнями охотятся только что вышедшие из тюрьмы главари трех бандитских группировок — Лысый, Буба и Гришка-певец. Но значительно опаснее их — протеже Мидаса беспредельщик Шамрай, который пойдет на все, чтобы вернуть себе золото, влияние и власть. Артур и Павел вынуждены стать друзьями, чтобы спастись, ответить за ошибки дедов и, возможно, найти любовь.

Павел Прилучный рассказывает внуку криминальную сказку в тизер-сцене из сериала «Лада Голд»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Главные роли, помимо Прилучного, исполнили Роман Евдокимов, Эльдар Калимулин, Даниил Воробьёв, Стася Милославская, Марина Зудина, Анна Богомолова, Кирилл Полухин, Игорь Черневич и Иван Фоминов.

За производство сериала отвечает Продюсерская компания «Среда». Режиссером и автором сценария выступил Никита Власов, соавтором стал Егор Чичканов, а продюсерами — Александр Цекало, Иван Самохвалов, Вадим Соколовский, Илья Бурец и Василий Балашов.
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