Выходи из комнаты: первый трейлер аниме «Рон Камонохаси: Невменяемый детектив»

Студия Diomedea
(«Фармацевт из параллельного мира
», «Вторжение Кальмарки
») поделилась первым трейлером аниме «Рон Камонохаси: Невменяемый детектив
», основанного на одноименной манге Акиры Амано
(чардиз «Психопаспорта
»). Релиз сериала запланирован на 2 октября этого года. У нас ролик — с русскими субтитрами:
После трагического инцидента гений сыска Рон Камонохаси лишается лицензии и на долгие пять лет погружается в состояние отчаяния и депрессии. Однажды к нему за помощью обращается молодой сотрудник следственного отдела Тотомару Иссики — импульсивный и не слишком сообразительный юноша, которому в ближайшей перспективе светит увольнение за некомпетентность. Несмотря на недостатки, Иссики всё же находит способ привлечь талантливого детектива к расследованию дела о подозрительно схожей гибели пяти человек.
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Законопослушная семья против якудза в триллере «Мой домашний герой»
Режиссером выступает Сёта Ибата
(«Девчачий номер
», «Сила святых вокруг нас
»), сценарий курирует Ватару Ватари
(«Код Квалидеи
», «Домашняя девушка
»), за дизайн персонажей отвечает Масакадзу Исикава
(«Чемпион!
», ключевая анимация в «Инуясе
»), а за музыкальное сопровождение — Ё Цудзи
(«Мисс Хокусай
»).
Безбашенного Рона Камонохаси озвучит Ёхэй Адзаками
(Гуэль Джетарк
из «Ведьмы с Меркурия
», Ирвин Оландза
из «Принцессы-библиофила
»), а его наивного напарника Тото — Дзюнъя Эноки
(Юдзи Итадори
из «Магической битвы
», Юма Мотоки из «Ао Аси
»). Возглавляющую следственный отдел Амамию — Ёко Хикаса
(Фрида Райсс из «Атаки титанов
» и Ирэн Адлер из «Патриотизма Мориарти
»), а некоего Шпица Файера — Таку Ясиро
(Коичи Синдо
из «Хоримии
» и Цугару Синути
из «Фарса убитой нежити
»).
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В ролике звучит опенинг Lipsync
, написанный и исполненный вокалисткой рок-группы hockrockb Агехой Хори
(«Время ниндзя
»).
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