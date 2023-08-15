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Выходи из комнаты: первый трейлер аниме «Рон Камонохаси: Невменяемый детектив»

15 августа
2023 год

Новости кино >>
15 августа 2023
Студия DiomedeaФармацевт из параллельного мира», «Вторжение Кальмарки») поделилась первым трейлером аниме «Рон Камонохаси: Невменяемый детектив», основанного на одноименной манге Акиры Амано (чардиз «Психопаспорта»). Релиз сериала запланирован на 2 октября этого года. У нас ролик — с русскими субтитрами:


После трагического инцидента гений сыска Рон Камонохаси лишается лицензии и на долгие пять лет погружается в состояние отчаяния и депрессии. Однажды к нему за помощью обращается молодой сотрудник следственного отдела Тотомару Иссики — импульсивный и не слишком сообразительный юноша, которому в ближайшей перспективе светит увольнение за некомпетентность. Несмотря на недостатки, Иссики всё же находит способ привлечь талантливого детектива к расследованию дела о подозрительно схожей гибели пяти человек.

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Режиссером выступает Сёта ИбатаДевчачий номер», «Сила святых вокруг нас»), сценарий курирует Ватару ВатариКод Квалидеи», «Домашняя девушка»), за дизайн персонажей отвечает Масакадзу ИсикаваЧемпион!», ключевая анимация в «Инуясе»), а за музыкальное сопровождение — Ё ЦудзиМисс Хокусай»).

Выходи из комнаты: первый трейлер аниме «Рон Камонохаси: Невменяемый детектив»

Безбашенного Рона Камонохаси озвучит Ёхэй Адзаками (Гуэль Джетарк из «Ведьмы с Меркурия», Ирвин Оландза из «Принцессы-библиофила»), а его наивного напарника Тото — Дзюнъя Эноки (Юдзи Итадори из «Магической битвы», Юма Мотоки из «Ао Аси»). Возглавляющую следственный отдел Амамию — Ёко Хикаса (Фрида Райсс из «Атаки титанов» и Ирэн Адлер из «Патриотизма Мориарти»), а некоего Шпица Файера — Таку Ясиро (Коичи Синдо из «Хоримии» и Цугару Синути из «Фарса убитой нежити»).

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В ролике звучит опенинг Lipsync, написанный и исполненный вокалисткой рок-группы hockrockb Агехой ХориВремя ниндзя»).

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Выходи из комнаты: первый трейлер аниме «Рон Камонохаси: Невменяемый детектив» фотографии
Выходи из комнаты: первый трейлер аниме «Рон Камонохаси: Невменяемый детектив» фотографии
Выходи из комнаты: первый трейлер аниме «Рон Камонохаси: Невменяемый детектив» фотографии
Выходи из комнаты: первый трейлер аниме «Рон Камонохаси: Невменяемый детектив» фотографии
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