Олег Меньшиков и Филипп Янковский втягивают в свои интриги Фёдора Федотова в трейлере «Прелести»

В сети опубликован первый трейлер шестисерийной криминальной драмы Динара Гарипова
«Прелесть
». Главные роли в сериале производства компании Good Story Media исполнили Олег Меньшиков
, Филипп Янковский
и Фёдор Федотов
. Первые серии покажут 11 сентября в рамках конкурсной программы фестиваля «Новый сезон», а премьера в онлайн-кинотеатре Premier запланирована на конец этого года.
«У богослова и философа Аврелия Августина есть такая цитата: "Когда поднимается вода, рыбы едят муравьев, когда вода уходит – муравьи едят рыб. Пусть никто не полагается на свое сегодняшнее превосходство". Мне кажется, зрителю будет о чем задуматься после просмотра "Прелести". Совсем скоро первые две серии проекта увидят зрители фестиваля "Новый сезон" — очень волнительно, но и любопытно увидеть их живую реакцию», —
говорит креативный продюсер Good Story Media Ирина Аркадьева
.
События сериала развернутся в одном из провинциальных городов, где еще в советские времена был построен градообразующий аффинажный завод — предприятие по очистке золота от примесей. Вся жизнь города всегда зависела от благополучия завода, а его руководство считалось негласными хозяевами города. В 90-е здесь процветали воровство и криминал, чуть позднее — рейдерство, а в наше время завод под покровительством узкого круга людей. Беззакония вроде больше нет, рабочие вовремя получают зарплату, счета избранных пополняются, жизнь в глубинке идет своим чередом.
Только главный герой — 25-летний автоугонщик по кличке Цыган (Федотов) — не считает новую систему работы завода честной. Он вершит свою справедливость и угоняет машины у тех, кто этого заслуживает, а таких, как убежден современный Робин Гуд, в городе немало. Однако главная и непоправимая несправедливость в его жизни — смерть отца. Судьбоносная встреча Цыгана с Леонидом Максимовичем (ЛМ), бывшим директором аффинажного завода, который был вынужден провести многие годы в изгнании, а сейчас вернулся в город, приводит к тому, что Цыган узнает — гибель отца, произошедшая на заводе 20 лет назад. не была несчастным случаем. Молодой герой оказывается втянут в сложные интриги, которые плетут нынешний и бывший директора предприятия — ЛМ (Меньшиков) и Осинский (Янковский). Параллельно с основным сюжетом криминальной драмы будет развиваться и любовная история — знакомство Цыгана с Ариной, дочерью Осинского (Елизавета Кононова
), поставит девушку перед очень сложным выбором.
По словам Фёдора Федотова, «проект "Прелесть" и роль Цыгана стали для меня большой неожиданностью. Я знаю, что исполнителя главной роли искали очень долго, я прочитал материал и отправлял пробы без особой надежды — ну какой из меня автоугонщик. Утверждение стало настоящим подарком! И важным уроком в жизни: в команде профессионалов, с такими чуткими партнерами, в таком материале — ты можешь все. Встреча с Олегом Меньшиковым и Филиппом Янковским — это большое актерское счастье. Настоящая дружба сложилась у нас с Максимом Коноваловым, легендой моего детства. И отдельно я бы хотел поблагодарить нашего режиссера, Динара Гарипова, сплотившего такой коллектив и вложившего столько сил в успех проекта».
Компанию вышеназванным актерам составят Назар Сафонов
, Вера Кинчева
, Игорь Черневич
, Олег Васильков
, Анатолий Горячев
, Константин Мурзенко
и Екатерина Стулова
. Сценарий написал Георгий Меньшиков
, а за визуальную составляющую отвечает оператор Иван Бурлаков
.
Олега Меньшикова изначально «заинтересовали сценарий и роль, но в любом проекте главное — это люди. Здесь команда точно знала, что хотела, и я доверился съемочной группе. Надеюсь, зрителю понравится результат».
Как подчеркивают создатели сериала, основной его смысл отразился и в названии — «Прелесть», которое происходит от православного понятия духовной прелести, за которыми стоит грех самообмана, самообольщения, гордыни. Неслучайно во всех имиджевых материалах драмы название пишется через старославянский знак ять — «Прѣлесть».
«Когда я выбираю роли, мой выбор базируется на трех постулатах: сама драматургия, создатели картины — режиссер, оператор, вся творческая группа и партнеры, с кем мне предстоит играть. В этом проекте все три фактора сложились наилучшим образом. Это очень интересный сценарий и интересный, со своим видением режиссер. Ну и что уж говорить, партнеры, которые меня окружали. Это и Олег Евгеньевич
(Меньшиков), безусловно, с ним играть – отдельное удовольствие. Но также и Федя Федотов — молодой актер, великолепный партнер, и Елизавета Кононова, которая играла мою дочь», —
рассказал Филипп Янковский.
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