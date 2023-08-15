Павел Деревянко играет самого себя в комедии «Из поморов мы»

В Архангельске начались съемки 13-серийной комедии СТС «Из поморов мы» с Павлом Деревянко в главной роли. Согласно пресс-службе телеканала, в сериале производства Art Pictures Vision актер предстанет в образе самого себя, решившего ради подготовки к роли Ломоносова отправиться на родину ученого в Холмогоры.
фото: пресс-служба телеканала СТС
«Непривычно играть героя с моим именем, — признается Деревянко. — Ведь это не совсем я, поэтому сначала даже запутался. Но потом решил, что покажу иронично обобщенный образ артиста и буду с нескольких знакомых актеров снимать по чуть-чуть разные особенности: и речевые, и поведенческие. И конечно, героя ждет трансформация: он очеловечивается, сходят с него ненужная шелуха и московский флер».
По сюжету Павел селится в доме семьи Беловых, глава которой Егор (Антон Богданов) всю жизнь зарабатывает физическим трудом и ненавидит гламурных знаменитостей. И теперь вместо погружения в быт поморов главный герой попадает в череду проблем семейства и всего города во главе с мэром (Артём Волобуев).
фото: пресс-служба телеканала СТС
«Нам очень повезло с Павлом, потому что он один из немногих популярных актеров такого статуса, у кого присутствует самоирония, — считает креативный продюсер Дмитрий Белавин. — Несмотря на то, что героя зовут так же, Павел создает свой образ. В сценарии есть отклонения от его реальной биографии и жизненной ситуации, поэтому у нас скорее представления Павла Деревянко о персонаже Павле Деревянко, созданного для этого сериала».
Съёмки сериального дебюта режиссера Раили Каримовой символично стартовали в селе Ломоносово, где и родился легендарный ученый. «Нам показалось, что лучше снимать на родине Ломоносова, где и красиво, и аутентично. Но так как слово "Холмогоры" стало нарицательным, по сюжету все происходит именно там», — объясняет Белавин. В кадр также попали Историко-мемориальный музей М. В. Ломоносова, набережная Северной Двины, Архангельский театр драмы имени М. В. Ломоносова и другие достопримечательности. В одной из серий участвовали местные актеры массовых сцен: по сюжету на концерте в поддержку губернатора герой исполняет песню, посвященную городу.
фото: пресс-служба телеканала СТС
По словам Деревянко, он впервые оказался в Архангельске: «Конечно, это невероятные места: Северная Двина, северные просторы, красота! Жаль, не успел всего увидеть. Я в целом люблю экспедиции. Жить вдали от Москвы я бы не смог, но временно, как и мой герой, с большим удовольствием». Также актер вместе с группой отправится в Переславль-Залесский, где художники нашли колоритный дом Беловых, и на Рыбинское водохранилище.
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