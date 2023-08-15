Павел Деревянко играет самого себя в комедии «Из поморов мы»

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15 августа Олег Меньшиков и Филипп Янковский втягивают в свои интриги Фёдора Федотова в трейлере «Прелести» Премьера криминальной драмы запланирована на конец этого года

15 августа Выходи из комнаты: первый трейлер аниме «Рон Камонохаси: Невменяемый детектив» В ролике — с русскими субтитрами! — сыскной дуэт в стиле Шерлока Холмса и доктора Ватсона

14 августа 21-й фестиваль кино и театра «Амурская осень» объявил программу В конкурсе полнометражных фильмов — «Мужчина к новому году», «Агата и сыск. Выгодный риск» и «Туда-обратно»