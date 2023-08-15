Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Фестиваль Короче
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Кристина Асмус и Таисья Калинина снимаются в комедии Владимира Котта «Обе две»

15 августа
2023 год

Новости кино >>
15 августа 2023

Владимир Котт приступил в Москве к съемкам первого блока лирической комедии «Обе две» с Кристиной Асмус и Таисьей Калининой в главных ролях. Затем съемочная команда фильма переедет в Шую, где будет снят основой материал. Этот город уже становился локацией дилогии «Непослушник», поставленной Коттом, уточняет пресс-служба фильма.

Кристина Асмус и Таисья Калинина снимаются в комедии Владимира Котта «Обе две»
фото: пресс-служба фильма

По сюжету дерзкая 14-летняя Глаша (Калинина) живет с бабушкой в Шуе и мечтает стать известным режиссером. После смерти бабушки опеку над девочкой должна взять ее старшая авторитарная тетка Валя (Валентина Мазунина). Однако свободолюбивая Глаша решает сбежать от нее в Москву к младшей тете — воздушно-романтичной Ане. Правда, девушка не готова взять на себя заботу о своевольной племяннице. Неожиданно по воле обстоятельств они вместе отправляются в совместное путешествие, которое в итоге изменит их обеих.

В картине также снимаются Кирилл Кяро, Филипп Бледный, Семён Фурман, Ёла Санько, Дмитрий Блохин и… гусь Игорь. Продюсерами выступают Георгий Малков, Сергей Бобза, Сергей Стегний, Андрей Дмитриев и Илья Баранов. За визуальную составляющую отвечают оператор Евгений Привин и художник-постановщик Ксения Рогожкина. Картину выпустит на большие экраны страны весной 2024 года «Каропрокат».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Завершился пермский блок съемок «Культурной комедии» с Алексеем Чадовым и Яной Гладких
Виктор Хориняк вернулся к роли «Непослушника»
персоны
Кристина АсмусФилипп БледныйДмитрий БлохинСергей БобзаАндрей Дмитриев (II)Таисья КалининаВладимир КоттКирилл КяроВалентина МазунинаГеоргий МалковЕвгений ПривинКсения РогожкинаЁла СанькоСергей СтегнийСемён Фурман
фильмы
НепослушникОбе две

фотографии >>
Кристина Асмус и Таисья Калинина снимаются в комедии Владимира Котта «Обе две» фотографии
Кристина Асмус и Таисья Калинина снимаются в комедии Владимира Котта «Обе две» фотографии
Кристина Асмус и Таисья Калинина снимаются в комедии Владимира Котта «Обе две» фотографии
Кристина Асмус и Таисья Калинина снимаются в комедии Владимира Котта «Обе две» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кинокарта

Скорбим

Андрей Николаев
14 августа ушёл из жизни артист Андрей Николаев.
Владимир Ширапов
13 августа ушёл из жизни актёр, журналист Владимир Ширапов.

День рождения >>

Екатерина Васильева
Галина Гудова
Валерия Заклунная
Александр Константинов
Алексей Митин
Андрей Некрасов
Михаил Филиппов
Людмила Хитяева
Ян Цапник
Бен Аффлек
Анджела Бассетт
Барбара Буше
Женевьева Казиль
Дженнифер Лоуренс
Дебра Мессинг
Наташа Хенстридж
все родившиеся 15 августа >>

Афиша кино >>

Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы
боевик, комедия, мелодрама, приключения, семейное кино, фэнтези
Франция, 2023
Только Бог простит
драма, криминальный фильм, триллер
Бельгия, Дания, США, Франция, Швеция, 2013
Ограбление из будущего
боевик, научная фантастика
США, 2022
Тайна проклятой обители
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Игра в переговоры
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2018
Как звёзды
комедия, мелодрама
Россия, 2023
Паранормальное. Прямой эфир
фильм ужасов
Аргентина, Мексика, 2020
Свидетель
драма
Россия, 2023
Амели
драма, комедия, мелодрама
Франция, Германия, 2001
Аманда
драма
Италия, Франция, 2022
Сэм: Песочный эльф
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Великобритания, 2020
Два, три, демон, приди!
триллер, фильм ужасов
Австралия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?