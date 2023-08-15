Кристина Асмус и Таисья Калинина снимаются в комедии Владимира Котта «Обе две»

Владимир Котт приступил в Москве к съемкам первого блока лирической комедии «Обе две» с Кристиной Асмус и Таисьей Калининой в главных ролях. Затем съемочная команда фильма переедет в Шую, где будет снят основой материал. Этот город уже становился локацией дилогии «Непослушник», поставленной Коттом, уточняет пресс-служба фильма.
фото: пресс-служба фильма
По сюжету дерзкая 14-летняя Глаша (Калинина) живет с бабушкой в Шуе и мечтает стать известным режиссером. После смерти бабушки опеку над девочкой должна взять ее старшая авторитарная тетка Валя (Валентина Мазунина). Однако свободолюбивая Глаша решает сбежать от нее в Москву к младшей тете — воздушно-романтичной Ане. Правда, девушка не готова взять на себя заботу о своевольной племяннице. Неожиданно по воле обстоятельств они вместе отправляются в совместное путешествие, которое в итоге изменит их обеих.
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