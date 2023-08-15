Звезды «Пищеблока», Евгений Миронов и Алексей Учитель посетили Детский культурный форум

В Москве прошел Второй Международный детский культурный форум, организованный при поддержке Министерства культуры РФ. На три дня здание Новой Третьяковки превратилось в уникальное место встречи около 2000 талантливых ребят из разных регионов России и других стран. Благодаря разносторонней трехдневной программе дети познакомились с самыми актуальными направлениями в медиа, искусстве и культуре. Об этом сообщает пресс-служба форума.
фото: пресс-служба Второго Международного детского культурного форума
Каждый день юные участники курсировали по разным залам и получали обратную связь от мастеров своего дела на специальных сессиях. За содержательность и результативность одной из таких встреч отвечала лично министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, которая провела на форуме «Конкурс детских инициатив» — детский питчинг авторских проектов.
Куратором направления «Кино и анимация» выступил продюсер и режиссер Антон Калинкин, известный по организации кинофестивалей «Короче», «Пилот» и Realist Web Fest. На форум удалось пригласить больших звезд кино и собрать деловую программу, которая оказалась по-взрослому увлекательной. Одной из отличительных черт стал формат открытого разговора на равных — дети активно шли на диалог с профессионалами, а сами спикеры с особым интересом слушали юношескую аудиторию, даже больше чем говорили.
фото: пресс-служба Второго Международного детского культурного форума
«Наша секция стала первым открытым диалогом между детьми и производителями контента, в рамках которого мы, взрослые, услышали, что дети ждут от контента. Мы хотели построить секцию кино и анимации в этом году так, чтобы наши участники форума в возрасте 12-17 лет поняли и решили, какой первый шаг им надо совершить сегодня навстречу к своей мечте, чтобы заниматься искусством, творчеством и креативом. Нам удалось поговорить не столько о том, что их ждет через 10-15 лет, а о том, что непосредственно сейчас, завтра они могут сделать для достижения своей мечты», — прокомментировал Антон Калинкин.
В частности, дискуссия «Дети — взрослым, или Питчинг наоборот» быстро перетекла в сессию, где представители онлайн-кинотеатров Okko, Premier и Chill передали микрофон в зал и стали выслушивать мнение детей, о чем же должны снимать фильмы и сериалы, в каком жанре и с какими героями. Чаще всего прозвучал жанр постапокалипсиса, а среди тем — отношения с родителями. Директор по развитию сервиса Chill Жан Просянов воспользовался открытым диалогом и защитил перед самой взыскательной детской публикой сразу два будущих сериала видеосервиса, находящихся в стадии разработки. Семейная комедия Вячеслава Попова «Как спасти семью. Без регистрации и СМС» расскажет про брата и сестру, которые загуглили, как помирить папу и маму, и теперь в каждой серии проверяют на практике советы из интернета при помощи автомеханика, мечтающего стать психологом. Второй сериал — мистика Романа Батаева «Последнее лето» — тоже про брата и сестру, но теперь действие разворачивается в деревне у бабушки, где обнаруживается дверь в магический мир с гномами, чертиками и другими существами, которым предстоит помочь. У обоих проектов в зале тут же отыскались будущие поклонники.
фото: пресс-служба Второго Международного детского культурного форума
Также в рамках форума прошла встреча с представителями профильных киношкол, среди которых были представлены ВГИК, Институт кино НИУ ВШЭ, Московский государственный институт культуры и другие. Представители вузов ответили на вопросы, когда подавать документы, сколько баллов надо набрать для поступления и другие. Кроме того, состоялась сессия «Как идею превратить в сценарий», в которой принял участие один из самых востребованных современных сценаристов Андрей Золотарев, автор фильмов «Спутник», «Притяжение», «Вторжение» и сериалов «Вне себя» и «13 клиническая».
Размышления о подростковых фильмах продолжились на другой сессии под названием «Импакт-контент в кино и сериалах», где речь шла о важности социально-смыслового наполнения проектов. О том, как влиять на социальную активность аудитории с помощью контента онлайн-кинотеатров, рассказали продюсер сериала «Трудные подростки» Наталья Голодова, продюсер сериала «Новенький» Екатерина Сосновская, автор сериала «Найден_жив» Ольга Арлаускас и Григорий Сотников, представлявший Okko и «Плейлист волонтера». В ходе разговора были перечислены такие важные темы, как волонтерство, буллинг, домашнее насилие, уход из дома, даркнет и наркотики. Участники разговора сошлись на том, что помимо выпуска сериалов для них важно было донести до молодой аудитории информацию о действующих телефонах доверия, по которым дети смогут рассказать о своих проблемах. Во время дискуссии были приведены результаты исследования «Что волнует подростков?», где 70% аудитории ответили, что их беспокоят отношения с родителями, 53% — выбор будущей профессии, 42% — противоположный пол, 38% — проблемы с обучением, а 32% — сверстники и друзья.
фото: пресс-служба Второго Международного детского культурного форума
Кто уже точно определился с профессией, так это популярные подростки-актеры, выступившие на специальной встрече «Как вам там, в кино?». На животрепещущие вопросы своих сверстников ответили молодые, но уже популярные актеры Маша Лобанова, Александра Бабаскина, Иван Бычков и звезды «Пищеблока» Пётр Натаров и Мария Абрамова. Кроме того, участников Детского форума ждали беседы с настоящими легендами российского кинематографа Евгением Мироновым и Алексеем Учителем. Режиссер отметил, что его студия «Рок» сосредоточена на поиске молодых талантов, поэтому самые смелые участники форума смогли рассказать о своих идеях прямо в ходе сессии.
С одной из самых адресных инициатив для детей на Форуме выступили авторы проекта «Кинокарта России» портала «Кино-Театр.Ру», которые рассказали о перспективной профессии локейшн-менеджера, а также объявили о запуске программы «Киноискатель», которая поможет познакомить детей с историей своего региона через места съемок популярных фильмов.
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