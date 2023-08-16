Иван Охлобыстин и Екатерина Стулова обратились к услугам «Суррогатной матенри»

«Семья – это самое лучшее, что может с нами случиться. Это надо беречь, этим надо восхищаться, чтобы и наши дети берегли и восхищались. И их дети. Поэтому, конечно, такие истории, как наша, нужны и важны. Наш сериал в очередной раз напоминает о том, что мир – дико сложная штука, и разобраться в нём без любви невозможно», — говорит Иван Охлобыстин.
По сюжету Кире (Загребина) всего 18, но жизнь уже ставит перед ней очень взрослые задачи. Пытаясь спасти свою семью от выселения из квартиры, девушка придумывает аферу, жертвой которой сама и становится. В клинике по ЭКО ей подсаживают эмбрион состоятельной, но бездетной семейной пары, предназначенный для другой суррогатной матери. Теперь перед Кирой встает дилемма – избавиться от нежелательной беременности? Но тогда она лишит людей последнего шанса иметь долгожданного ребенка. Или рожать? Значит, попрощаться с привычной жизнью, своей мечтой стать художником, а, главное, свободой. Алчная мать Киры (Капралова) видит в беременности источник заработка и при любом удобном случае старается выманить у богатых биородителей лишнюю копейку. А богатая пара стремится во всем контролировать девочку и навязывает свои условия. Также неожиданная беременность испытывает на прочность отношения Киры с ее парнем. А уж когда на горизонте появляется давно пропавший отец Киры, игроман и аферист, ей предстоит выбирать, поверить ли в добрые намерения человека, для которого деньги уже однажды стали важнее семьи.
По словам Павла Орешина, «этот сериал не только и не столько о молодой суррогатной матери, сколько о людях… Людях бедных и богатых, честных и хитрых, наглых и скромных, но, главное, безумно смешных в своей трогательности».
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
Съемки пройдут в Москве и Подмосковье и продлятся до начала ноября. Премьера «Суррогатной матери» запланирована на ТНТ в 2024 году.
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