Труса, Балбеса и Бывалого назначили командирами в «Мире танков» и «Мире кораблей»

Игрокам обещают, что у персонажей будут особая анимация в порту и специальная озвучка. Надписи с крылатыми фразами героев можно нанести на свою машину. Кроме того, в играх появятся облик «Красный кабриолет» для танков и советский эсминец Грозовой.
Такая коллаборация стала возможна благодаря сотрудничеству издателя и разработчика Lesta Games с киноконцерном «Мосфильм».
Предзаказы наборов с троицей авантюристов в «Мире танков» продлятся до 6 сентября, после чего в обеих играх геймеров ожидает внутриигровое событие с участием этих героев, которое завершится 27 сентября. В этот период появится возможность бесплатно получить надписи с крылатыми фразами.
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