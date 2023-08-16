Труса, Балбеса и Бывалого назначили командирами в «Мире танков» и «Мире кораблей»

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15 августа

Звезды «Пищеблока», Евгений Миронов и Алексей Учитель посетили Детский культурный форум

На три дня здание Новой Третьяковки превратилось в уникальное место встречи около 2000 талантливых ребят из разных регионов России и других стран