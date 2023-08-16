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Труса, Балбеса и Бывалого назначили командирами в «Мире танков» и «Мире кораблей»

16 августа
2023 год

Новости кино >>
16 августа 2023
Трус, Балбес и Бывалый станут командирами в «Мире танков» и «Мире кораблей». Об этом стало известно благодаря опубликованному трейлеру наборов с героями.



В кадре можно увидеть незабываемую троицу в исполнении Георгия Вицина, Юрия Никулина и Евгения Моргунова из знаменитой комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

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Игрокам обещают, что у персонажей будут особая анимация в порту и специальная озвучка. Надписи с крылатыми фразами героев можно нанести на свою машину. Кроме того, в играх появятся облик «Красный кабриолет» для танков и советский эсминец Грозовой.

Такая коллаборация стала возможна благодаря сотрудничеству издателя и разработчика Lesta Games с киноконцерном «Мосфильм».

Труса, Балбеса и Бывалого назначили командирами в «Мире танков» и «Мире кораблей»
фото: tanki.su

Предзаказы наборов с троицей авантюристов в «Мире танков» продлятся до 6 сентября, после чего в обеих играх геймеров ожидает внутриигровое событие с участием этих героев, которое завершится 27 сентября. В этот период появится возможность бесплатно получить надписи с крылатыми фразами.
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фильмы
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

фотографии >>
Труса, Балбеса и Бывалого назначили командирами в «Мире танков» и «Мире кораблей» фотографии
Труса, Балбеса и Бывалого назначили командирами в «Мире танков» и «Мире кораблей» фотографии
Труса, Балбеса и Бывалого назначили командирами в «Мире танков» и «Мире кораблей» фотографии
Труса, Балбеса и Бывалого назначили командирами в «Мире танков» и «Мире кораблей» фотографии
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