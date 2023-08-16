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Премьера четвертого «Черного пса» с Владимиром Епифанцевым и Кариной Разумовской состоится 20 августа

16 августа
2023 год

Новости кино >>
16 августа 2023

На НТВ 20 августа в 20.20 состоится премьера четвертой части остросюжетного боевика «Черный пес», созданного по мотивам произведений Николая Чергинца. Согласно пресс-службе телеканала, главную роль в четырехсерийном продолжении исполнил Владимир Епифанцев.

Премьера четвертого «Черного пса» с Владимиром Епифанцевым и Кариной Разумовской состоится 20 августа
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«С момента выхода первого фильма мой герой очень изменился. Он стал менее замкнутым и пересмотрел некоторые ценности. Изменились и приоритеты, что усложнило его семейные отношения. Что же касается работы, там все по-прежнему четко и профессионально. Как только возникает новое задание, приоритет становится для Рубцова очевидным. Единственный принцип, который существует для моего героя – это служение зову совести. Все, что становится на пути этого принципа, не является преградой», — рассказал о своем персонаже Епифанцев.

По сюжету в город возвращается сотрудница СИБ Ольга Смирнова (Карина Разумовская). Ее брат Матвей погиб при загадочных обстоятельствах, и она уверена, что трагедия связана с фармкомпанией, в которой он работал. Смирнова берется за собственное расследование, но вскоре покидает СИБ, потому что генерал Истомин и полковник Шеин считают, что она превышает свои полномочия. В отчаянии Ольга обращается за помощью к Андрею Рубцову (Епифанцев). Рубцов, расставшись с женой, работает охранником в ночном клубе и пребывает не в лучшей форме. Он удивлен появлению Ольги, но принимает решение поддержать ее.

Премьера четвертого «Черного пса» с Владимиром Епифанцевым и Кариной Разумовской состоится 20 августа
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«Рубцова и других героев картины ждут новые приключения. Продолжение будет более детективным, камерным, зимним и, конечно, с нотками юмора. На съемках было довольно холодно, но мы ребята опытные, поэтому особых проблем нам это не доставило», — вспоминает режиссер Владимир Янковский.

Смирнова и Рубцов в качестве ее телохранителя отправляются на презентацию нового лекарства. Именно с его выходом на рынок Ольга связывает смерть своего брата. Там Рубцов встречает бывшего офицера спецназа Авдеева, который в свое время руководил неудачным штурмом захваченного террористами самолета. Во время штурма погибла жена полковника Шеина. Виновным тогда назвали Андрея Рубцова. Ныне Авдеев – глава охраны таинственного теневого фармкороля Степана Миллера (Юрий Батурин). Миллер и его супруга – гениальный химик Настя – тоже привет из прошлого для Рубцова. Они были друзьями в детстве, и связывает их непростая и очень драматичная история. Вскоре в руках Ольги и Андрея оказывается список людей, участвовавших в тестировании нового препарата. Всех их уже нет в живых.

Премьера четвертого «Черного пса» с Владимиром Епифанцевым и Кариной Разумовской состоится 20 августа
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По словам Юрия Батурина, его «герой – человек очень одаренный, который свой талант и талант любимой женщины реализует в преступных целях, создавая препараты, способные серьезно влиять на психику и здоровье человека. Он, как Илон Маск, хороший менеджер и управленец и ради достижения своих целей умеет договариваться даже с самыми сложными людьми».

Съемки мини-сериала проходили в Минске и окрестностях. Создатели пообещали зрителям большое количество экшен-сцен. Многие трюки актеры выполняли без помощи каскадеров.



«В этот раз было очень много экшен-сцен, почти каждые пять минут что-то происходило. Постановщиком трюков, как и в прошлый раз, был Александр Ситник, который всегда делает свою работу на 150 процентов. Под его руководством исполнять трюки одно удовольствие. Было придумано много "однокадровых" боев, где я легко отрабатывал без дублера. Также я чрезвычайно рад, что на съемочную площадку вернулась Карина Разумовская, она прекрасный партнер. Работать с ней в кадре – подарок для любого актера. Органичная, драматичная, одним словом, очень яркая актриса. У нас сложился великолепный дуэт», — говорит Владимир Епифанцев.
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Премьера четвертого «Черного пса» с Владимиром Епифанцевым и Кариной Разумовской состоится 20 августа фотографии
Премьера четвертого «Черного пса» с Владимиром Епифанцевым и Кариной Разумовской состоится 20 августа фотографии
Премьера четвертого «Черного пса» с Владимиром Епифанцевым и Кариной Разумовской состоится 20 августа фотографии
Премьера четвертого «Черного пса» с Владимиром Епифанцевым и Кариной Разумовской состоится 20 августа фотографии
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