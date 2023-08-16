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«Мультиландия» в новом сезоне покажет анимационные сериалы «Шаранавты. Герои космоса», «Панда и Крош» и мультфильм «Чинк: Хвостатый детектив»

16 августа
2023 год

Новости кино >>
16 августа 2023
В новом телесезоне принадлежащий «Союзмультфильму» телеканал «Мультиландия» представит своим зрителям более десяти премьер, среди которых анимационные сериалы «Шаранавты. Герои космоса», «Панда и Крош», мультфильм «Чинк: Хвостатый детектив», новые выпуски мультсериалов «Ну, погоди! Каникулы», «Простоквашино», «Приключения Пети и Волка» и «Енотки», а также авторские фильмы-победители международных конкурсов в рубрике «Мультики для мамы», среди которых «Два трамвая», «Шахматы», «Виват, мушкетеры!» и «Сплюшка». Об этом сообщает пресс-служба киностудии.



«К новому сезону мы подготовились, учитывая предпочтения всех наших телезрителей. Мы покажем ряд премьер и много новых выпусков уже любимых зрителями мультсериалов. Только у нас выйдут новые эпизоды мультсериалов "Мартышкины" и "Крутиксы" от киностудии "Союзмультфильм". Впервые на "Мультиландии" запустятся премьеры "Чинк: Хвостатый детектив", "Шаранавты. Герои космоса" и "Панда и Крош". Особая эксклюзивная рубрика на телеканале — пятничный слот "Мультики для мамы", где мы показываем авторскую анимацию, — также порадует зрителей новыми картинами. Это трогательные, пронзительные, очаровывающие мультфильмы с возрастной категорией 12+. К просмотру мы приглашаем прежде всего наших мам, чтобы в конце недели они смогли отдохнуть и получить удовольствие за просмотром лучших анимационных фильмов», — рассказала программный директор «Мультиландии» Алёна Яшанина.

Среди осенних премьер юных зрителей также ожидают свежие выпуски «Турбозавров» и показ новых полнометражных мультфильмов — недавних кинотеатральных премьер. Кроме того, в новом сезоне в анонсах и подводках телеканала зрители услышат голос актера дубляжа Александра Гаврилина, известного своими работами по озвучанию Роберта Паттинсона, Эштона Кутчера и других голливудских звезд.

«Мультиландия» в новом сезоне покажет анимационные сериалы «Шаранавты. Герои космоса», «Панда и Крош» и мультфильм «Чинк: Хвостатый детектив»
фото: пресс-служба киностудии «Союзмультфильм»

По словам директора по маркетингу «Мультиландии» Алексея Табакова, телеканал запланировал «два интересных конкурса. Первый посвящен дню рождения канала, с понятным и легким заданием и подарками-сюрпризами. Второй — на основе одного из любимых телесериалов наших зрителей "Ну, погоди! Каникулы". У него отчасти нестандартная игровая механика: это батл, причем мы использовали актуальный у детей тренд на косплеи. И, конечно, мы также подготовили ценные и полезные призы. Более того, вне эфира мы запускаем специальную программу в нашем сообществе в VK, что даст нам возможность общаться напрямую с нашей аудиторией, стать ближе к ней, узнавать её мнение, пожелания, настроения, что также будет учитываться при формировании сетки канала и эфирных событий».
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Александр ГаврилинЭштон КутчерРоберт Паттинсон
фильмы
Два трамваяЕноткиНу, погоди! КаникулыПанда и КрошПриключения Пети и ВолкаПростоквашиноТурбозавры, вперед!Чинк: Хвостатый детектив

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