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Первый канал присоединился к Ассоциации продюсеров кино и телевидения

16 августа
2023 год

Новости кино >>
16 августа 2023
Первый канал вошел в состав Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Теперь АПКиТ объединяет 40 крупнейших российских кинопроизводителей, уточняет пресс-служба Ассоциации.

«Первый канал рад присоединиться к АПКиТ, ставшей для представителей кино и телевидения центром решения индустриальных задач – от выработки единых стандартов до взаимодействия с органами власти от имени сообщества. АПКиТ – это и экспертная площадка в системе активно развивающегося кинопроцесса в России, столь необходимая для объективного понимания происходящего в отрасли. И возможность креативных дискуссий и предложений для киноиндустрии завтрашнего дня. Оценка проектов профессионалами в своей области – всегда знак качества. И всегда выигрыш, как для зрителей, так и для продюсеров», – прокомментировал главный продюсер кинопоказа и кинопроизводства Первого канала Сергей Титинков.

Первый канал присоединился к Ассоциации продюсеров кино и телевидения
фото: пресс-служба Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Многие сериалы, снятые при участии самого главного телеканала страны, неоднократно становились номинантами и лауреатами Премии АПКиТ.

По словам председателя Правления АПКиТ Сергея Сельянова, «Ассоциация делает новые шаги в развитии – впервые к нашему составу подключается телеканал. Это начало новой главы в профессиональной биографии АПКиТ. Деятельность нашего сообщества направлена, в первую очередь, на развитие кино- и телеиндустрии. Для этого необходимо объединение усилий всех представителей отрасли и построения общих правил игры. Нельзя не отметить, что лидер "Первого" Константин Эрнст, помимо многочисленных телевизионных достижений, является и крупным российским кинопродюсером. Он первым вывел на большую кинотеатральную орбиту российское кино. Сначала "72 метра", а затем и "Ночной дозор" доказали, что в российских кинотеатрах есть достойное место не только Голливуду. А сегодня на экранах уникальный "Вызов" – первый в истории мирового кинематографа художественный фильм, снятый в космосе. Безусловно, опыт Первого канала преумножит усилия нашей большой команды в достижении индустриально важных решений».
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