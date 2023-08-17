«Секс боб-омбы» возвращаются: первый тизер аниме по «Скотту Пилигриму»

У анонсированной
в январе прошлого года аниме-адаптации «Скотт Пилигрим
» (Scott Pilgrim Takes Off) появился первый тизер. Восьмисерийный сериал, созданный анимационной студией Масааки Юасы Science Saru
(«Человек-дьявол: Плакса
», «Ину-о
», «Руки прочь от кинокружка
»), покажут на Netflix
17 ноября.
22-летний музыкант Скотт Пилигрим живет в Торонто, встречается со старшеклассницей Найвз Чау и играет на бас-гитаре в группе Sex Bob-Omb. Однажды он влюбляется в загадочную Рамону Флауэрс, которая только что переехала в Канаду из Нью-Йорка. Теперь парню предстоит экстремальный квест: чтобы начать встречаться с девушкой, он должен победить всех (семь штук) её злых бывших.
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Чем запомнилась экранизация Эдгара Райта
В основу предстоящего аниме легла серия комиксов Брайана Ли О'Мэлли
и экранизация Эдгара Райта
(«Типа крутые легавые
», «Зомби по имени Шон
») с Майклом Сера
и Мэри Элизабет Уинстед
в главных ролях. Постановкой сериала занимается Абель Гонгора
(«Звездные воины: Видения
»), а О'Мэлли и сценарист БенДэвид Грабински
(«Боишься ли ты темноты?
») выступят шоураннерами.
Анимационные персонажи «Скотта Пилигрима» практически полностью озвучены актерами
фильма 2010 года: помимо Сера и Уинстед к ролям вернулись Анна Кендрик
(Стейси Пилигрим), Бри Ларсон
(Энви Адамс), Обри Плаза
(Джули Пауэрс), Джейсон Шварцман
(Гидеон Грейвс), Крис Эванс
(Лукас Ли), Киран Калкин
(Уоллес Уэллс) и другие.
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