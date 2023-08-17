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«Секс боб-омбы» возвращаются: первый тизер аниме по «Скотту Пилигриму»

17 августа
2023 год

Новости кино >>
17 августа 2023

У анонсированной в январе прошлого года аниме-адаптации «Скотт Пилигрим» (Scott Pilgrim Takes Off) появился первый тизер. Восьмисерийный сериал, созданный анимационной студией Масааки Юасы Science SaruЧеловек-дьявол: Плакса», «Ину-о», «Руки прочь от кинокружка»), покажут на Netflix 17 ноября.


22-летний музыкант Скотт Пилигрим живет в Торонто, встречается со старшеклассницей Найвз Чау и играет на бас-гитаре в группе Sex Bob-Omb. Однажды он влюбляется в загадочную Рамону Флауэрс, которая только что переехала в Канаду из Нью-Йорка. Теперь парню предстоит экстремальный квест: чтобы начать встречаться с девушкой, он должен победить всех (семь штук) её злых бывших.

Читать Чем запомнилась экранизация Эдгара Райта
В основу предстоящего аниме легла серия комиксов Брайана Ли О'Мэлли и экранизация Эдгара РайтаТипа крутые легавые», «Зомби по имени Шон») с Майклом Сера и Мэри Элизабет Уинстед в главных ролях. Постановкой сериала занимается Абель ГонгораЗвездные воины: Видения»), а О'Мэлли и сценарист БенДэвид ГрабинскиБоишься ли ты темноты?») выступят шоураннерами.

«Секс боб-омбы» возвращаются: первый тизер аниме по «Скотту Пилигриму»

Анимационные персонажи «Скотта Пилигрима» практически полностью озвучены актерами фильма 2010 года: помимо Сера и Уинстед к ролям вернулись Анна Кендрик (Стейси Пилигрим), Бри Ларсон (Энви Адамс), Обри Плаза (Джули Пауэрс), Джейсон Шварцман (Гидеон Грейвс), Крис Эванс (Лукас Ли), Киран Калкин (Уоллес Уэллс) и другие.

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«Секс боб-омбы» возвращаются: первый тизер аниме по «Скотту Пилигриму» фотографии
«Секс боб-омбы» возвращаются: первый тизер аниме по «Скотту Пилигриму» фотографии
«Секс боб-омбы» возвращаются: первый тизер аниме по «Скотту Пилигриму» фотографии
«Секс боб-омбы» возвращаются: первый тизер аниме по «Скотту Пилигриму» фотографии
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