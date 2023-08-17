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«Плаксу» Сергея Жукова покажут в начале учебного года

17 августа
2023 год

Новости кино >>
17 августа 2023
Премьера «Плаксы» с Агатой Муцениеце, Романом Маякиным и Ириной Розановой состоится 28 сентября эксклюзивно в видеосервисе Wink. Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра, который занимается производством сериала совместно с телеканалом СТС и компанией «Руки вверх! Продакшн», телепремьеру восьмисерийной музыкальной драмы Андрея Силкина и Сергея Жукова, вошедшей в линейку Wink Originals, покажет в новом сезоне СТС.

«Плаксу» Сергея Жукова покажут в начале учебного года
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

«Плакса» вошла в конкурсную программу фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который пройдет в Сочи с 7 по 12 сентября. Именно этот курортный город стал в сериале Новоморском, где происходит действие.

В эпицентре событий окажется школьница Маша (Ника Жукова), вынужденная переехать вместе с родителями из Москвы в Новоморск. После элитной гимназии на Рублевке девочке непросто мириться с порядками провинциальной школы. В новой школе она становится жертвой буллинга — изощренного психологического и физического преследования со стороны одноклассниц. Оно становится особенно жестким из-за чувств, вспыхнувших у Маши к парню (Алексей Онежен) главной звезды и бунтарки школы Крис (Диана Енакаева). С подачи Крис к Маше приклеилось прозвище «Плакса». Справляться с проблемами и слезами героине помогает только музыка и группа, которую она собрала вместе с другими учениками (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьёв-Изотов, Софья Николаева).

«Плаксу» Сергея Жукова покажут в начале учебного года
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

По словам генерального продюсера и композитора сериала Сергея Жукова, «"Плакса" — это первый за очень долгое время сериал для подростков, в котором музыка играет одну из главных ролей. Но музыкальный — не значит поверхностный. В сериале мы поднимаем очень важную проблему школьного буллинга, с которым сталкиваются дети и как бы не замечают взрослые. У нас получился откровенный разговор об этом, что наверняка найдет отклик в сердцах школьников и их родителей. Для сериала написано 12 песен, большинство из которых исполнила Ника Жукова, а три, включая дуэтную с Никой, исполнил популярный певец Ваня Дмитриенко. Для него наш сериал станет дебютной актерской работой. В каждом эпизоде "Плаксы" будет представлен видеоклип — такого раньше в сериалах никто не делал. Через эти клипы раскрываются характер и эмоции главной героини. Музыка помогает ей справляться с проблемами, сохранить свой внутренний мир, бороться за любовь. И я мечтаю, что, как когда-то после “Ранеток”, девчонки и мальчишки вновь возьмутся за гитары, а в итоге на нашей музыкальной сцене появится много новых ярких талантов».

Создатели уверяют, что в кадре нет ничего случайного, все несет смысловую нагрузку. В частности, творческая группа долго выбирала дом бабушки (Розанова), к которой вынуждена перебраться Маша с мамой (Муциенице). Его нашли в старом и очень атмосферном сочинском дворике. Каждая деталь в кадре и костюмы работают на достоверность истории, они безусловно узнаваемы сегодняшними школьниками. Точно так же, как и вкусы, стиль поведения, привычки и сленг подрастающего поколения — ведь в ролях очень молодые актеры, для которых это естественная среда.



«Буллинг отравляет жизнь огромному количеству школьников. Но если подросток начинает понимать причины происходящего, видеть манипуляции, распознавать приемы газлайтинга и прочего психологического насилия, он уже становится сильнее. В этом смысле "Плакса" — видеоэнциклопедия для детей и взрослых по всем этим приемчикам. Будет замечательно, если зрители сериала поймут, что они не одни, что зло не всесильно, и найдут способы защиты своего я», — подчеркнул генеральный директор видеосервиса Wink Антон Володькин.
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«Плаксу» Сергея Жукова покажут в начале учебного года фотографии
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