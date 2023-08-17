Хилари Суэнк расследует вместе с Оливией Кук убийство сына в трейлере триллера «Гнев материнский»

Опубликованы локализованный постер и трейлер триллера «Гнев материнский» с Хилари Суэнк в главной роли. Ленту выпустит в российский прокат 7 сентября компания Global Film.
По сюжету отчаянная мать и профессиональная журналистка Марисса берется самостоятельно расследовать дело о жестоком убийстве собственного сына. Пока второй ее сын — полицейский — пытается скрыть детали следствия, девушка погибшего решает вступить в опасное расследование и помочь матери. Вместе они должны докопаться до правды, какой бы страшной она не была.
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