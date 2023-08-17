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Хилари Суэнк расследует вместе с Оливией Кук убийство сына в трейлере триллера «Гнев материнский»

17 августа
2023 год

Новости кино >>
17 августа 2023
Опубликованы локализованный постер и трейлер триллера «Гнев материнский» с Хилари Суэнк в главной роли. Ленту выпустит в российский прокат 7 сентября компания Global Film.



По сюжету отчаянная мать и профессиональная журналистка Марисса берется самостоятельно расследовать дело о жестоком убийстве собственного сына. Пока второй ее сын — полицейский — пытается скрыть детали следствия, девушка погибшего решает вступить в опасное расследование и помочь матери. Вместе они должны докопаться до правды, какой бы страшной она не была.

Хилари Суэнк расследует вместе с Оливией Кук убийство сына в трейлере триллера «Гнев материнский»
фото: пресс-служба компании Global Film

Вместе с двукратной обладательницей премии «Оскар», выступившей также исполнительным продюсером картины, сыграли Оливия Кук, Джек Рейнор, Хоппер Пенн, Норм Льюис и Карен Олдридж. Режиссером и сценаристом фильма является Майлз Джорис-Пейрафит, ранее снявший «Страну грез» с Марго Робби.

Одним из продюсеров картины выступила Эмма Тиллинджер, сотрудничавшая с Мартином Скорсезе на фильмах «Волк с Уолл-стрит», «Ирландец», «Молчание», «Остров проклятых», «Отступники» и «Джокер».
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Хилари Суэнк расследует вместе с Оливией Кук убийство сына в трейлере триллера «Гнев материнский» фотографии
Хилари Суэнк расследует вместе с Оливией Кук убийство сына в трейлере триллера «Гнев материнский» фотографии
Хилари Суэнк расследует вместе с Оливией Кук убийство сына в трейлере триллера «Гнев материнский» фотографии
Хилари Суэнк расследует вместе с Оливией Кук убийство сына в трейлере триллера «Гнев материнский» фотографии
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