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Завершились съемки «Длительных свиданий» с солистом «АукцЫона» Олегом Гаркушей

17 августа
2023 год

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17 августа 2023
Завершились съемки фильма Георгия Лялина «Длительные свидания», в котором главную роль исполнил солист группы «АукцЫон» Олег Гаркуша. Об этом сообщает пресс-служба «Свердловской киностудии», отвечающей за производство картины при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и при участии Форза Фильм и онлайн-кинотеатра Start.

Завершились съемки «Длительных свиданий» с солистом «АукцЫона» Олегом Гаркушей
фото: пресс-служба «Свердловской киностудии»

По сюжету отец Александр (Гаркуша) живет обычную земную жизнь, готовясь к смерти, но все меняется, когда в городском храме случается пожар. В поджоге обвиняют юную глухонемую девушку Виолетту (Василиса Перелыгина), не способную за себя постоять. Отец Александр узнает в Виолетте малышку-сироту, которую крестил в младенчестве Варварой. Почувствовав ответственность за ее судьбу, он пытается повернуть ее и свою жизнь в другое русло, обретая новый смысл жизни.

«Мы снимали не только в Екатеринбурге, ездили по городам Свердловской области. Съемки были зимние, непростые. Мы жили в Екатеринбурге, а снимали в области. Поэтому приходилось по два часа добираться до съемочной площадки. Я считаю проект подарком судьбы. Это очень ответственная история. Отец Александр необычный, странный немного, ранимый и я такой же. Я, конечно, в костюме и гриме, но можно считать, что на экране я», — рассказал о своих впечатлениях от съемок Олег Гаркуша.

Завершились съемки «Длительных свиданий» с солистом «АукцЫона» Олегом Гаркушей
фото: пресс-служба «Свердловской киностудии»

Для Василисы Перелыгиной это был необычный актерский опыт. Актриса сыграла глухую девушку. Работе предшествовал большой подготовительный период, когда актриса осваивала особенности речи людей, потерявших слух. Компанию лидеру «АукцЫона» также составили Никита Тарасов, Николай Козак и Константин Балакирев. За визуальную составляющую отвечают оператор Григорий Апаляйс и художник-постановщик Максим Малеев. Премьера и прокат ленты запланированы на 2024 год.

«У нас был большой зимний блок съемок. Все трудности уже успели забыться и остались только хорошие воспоминания о работе киногруппы. Пока ждали летний сезон, собрали черновой монтаж картины. Оставалось добавить в летние сцены. Мы их сняли недавно в Ленинградской области. Впереди озвучание, тонировочный период и работа с музыкой», — поделился режиссер Георгий Лялин.

Завершились съемки «Длительных свиданий» с солистом «АукцЫона» Олегом Гаркушей
фото: пресс-служба «Свердловской киностудии»

В настоящий момент картина уходит в монтажно-тонировочный период. Кроме прочего, предстоит создать музыкальное сопровождение фильма. Над этой задачей будет работать композитор Владимир Волков, известный по совместным проектам с Игорем Бутманом, Пятрасом Вишняускасом и группами «Поп-механика» Сергея Курёхина и «АукцЫон».
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персоны
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фильмы
Длительные свидания

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Завершились съемки «Длительных свиданий» с солистом «АукцЫона» Олегом Гаркушей фотографии
Завершились съемки «Длительных свиданий» с солистом «АукцЫона» Олегом Гаркушей фотографии
Завершились съемки «Длительных свиданий» с солистом «АукцЫона» Олегом Гаркушей фотографии
Завершились съемки «Длительных свиданий» с солистом «АукцЫона» Олегом Гаркушей фотографии
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