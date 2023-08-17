Мария Миронова и Анфиса Черных оказываются на приеме у психолога Даниила Воробьёва в трейлере «Осьминога»

Опубликован трейлер психологического триллера «Осьминог
» с Марией Мироновой
, Сабиной Ахмедовой
, Анфисой Черных
и Натальей Рудовой
, оказавшихся на экспериментальном групповом приеме у модного психотерапевта в исполнении Даниила Воробьёва
.
Картина участвовала в программе XXXI фестиваля российского кино «Выборг» и получила восторженные зрительские отзывы. Кроме того, на XXI Международном фестивале дебютов «Дух огня» проект победил в программе Work in progress и был награжден как «Перспективный зрительский фильм». Дистрибьютором ленты является компания Arna Media, а информационным партнером — «Кино-Театр.Ру
».
По сюжету один из лучших семейных психологов страны неожиданно решает провести бесплатный экспериментальный курс с использованием метода психодрамы. Доктор собирает в своем доме четырех женщин, каждая из которых приезжает со своей сложной жизненной ситуацией. Однако в процессе работы становится понятно, что больше всех в помощи нуждается он сам.
Режиссером фильма выступил дебютант Алексей Степанов
, его короткометражка «Не родство
» участвовала в программе ММКФ «Перспективы».
«Для нас очень важно было понять, получился ли фильм, зайдет ли он зрителю, держит ли до конца. Поэтому мы решили показать его на фестивале в Выборге, прежде всего, обычным зрителям. И их реакция оказалась самой четкой лакмусовой бумажкой. Зал был забит на 120 процентов – пришлось даже доставлять приставные стулья, и билеты на них тоже моментально раскупили. Во время показа никто не ушел и все активно реагировали на фильм — смеялись и переживали вместе с героями героями, а в финале устроили нам гром аплодисментов и долго не отпускали. Зрительницы узнали в героинях себя и свои жизненные ситуации. Девушка из ассоциации психологов сказала, что будет рекомендовать фильм коллегам, что особо приятно. После такой реакции зала мы еще раз убедились, что у "Осьминога" есть потенциал большого зрительского хита», —
отмечает постановщик.
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Алексей Степанов: «Я изначально не знал, на что может пойти артист ради съемок»
Образ главного героя был вдохновлен имиджем доктора Андрея Курпатова. Одним из референсов к «Осьминогу» был триллер М. Найта Шьямалана
«Сплит
». Даниил Воробьёв, как и Джеймс Макэвой
, исполнил в фильме не одну роль, а сыграл нескольких непохожих друг на друга персонажей – не только главного героя, но и всех мужчин и мужей своих клиенток, о которых они ему рассказывают (в совокупности восемь ролей). В процессе перевоплощений и изменений собственного тела Воробьёв чуть не умер на съемках. Актеры активно переписывали диалоги своих героев. В частности, Даниил Воробьев изменил более половины диалогов, а Сабина Ахмедова дописала ключевой монолог своей героини и придумала часть ее образа. Оператор и режиссер перед съемками фильма неделю ходили в Третьяковскую галерею, чтобы определиться, в какой стилистике снимать фильм. «Осьминог» представляет собой независимое кино, снятое за частные деньги, без привлечения государственного финансирования.
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