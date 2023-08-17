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Мария Миронова и Анфиса Черных оказываются на приеме у психолога Даниила Воробьёва в трейлере «Осьминога»

17 августа
2023 год

Новости кино >>
17 августа 2023

Опубликован трейлер психологического триллера «Осьминог» с Марией Мироновой, Сабиной Ахмедовой, Анфисой Черных и Натальей Рудовой, оказавшихся на экспериментальном групповом приеме у модного психотерапевта в исполнении Даниила Воробьёва.



Картина участвовала в программе XXXI фестиваля российского кино «Выборг» и получила восторженные зрительские отзывы. Кроме того, на XXI Международном фестивале дебютов «Дух огня» проект победил в программе Work in progress и был награжден как «Перспективный зрительский фильм». Дистрибьютором ленты является компания Arna Media, а информационным партнером — «Кино-Театр.Ру».

По сюжету один из лучших семейных психологов страны неожиданно решает провести бесплатный экспериментальный курс с использованием метода психодрамы. Доктор собирает в своем доме четырех женщин, каждая из которых приезжает со своей сложной жизненной ситуацией. Однако в процессе работы становится понятно, что больше всех в помощи нуждается он сам.

Мария Миронова и Анфиса Черных оказываются на приеме у психолога Даниила Воробьёва в трейлере «Осьминога»

Режиссером фильма выступил дебютант Алексей Степанов, его короткометражка «Не родство» участвовала в программе ММКФ «Перспективы».

«Для нас очень важно было понять, получился ли фильм, зайдет ли он зрителю, держит ли до конца. Поэтому мы решили показать его на фестивале в Выборге, прежде всего, обычным зрителям. И их реакция оказалась самой четкой лакмусовой бумажкой. Зал был забит на 120 процентов – пришлось даже доставлять приставные стулья, и билеты на них тоже моментально раскупили. Во время показа никто не ушел и все активно реагировали на фильм — смеялись и переживали вместе с героями героями, а в финале устроили нам гром аплодисментов и долго не отпускали. Зрительницы узнали в героинях себя и свои жизненные ситуации. Девушка из ассоциации психологов сказала, что будет рекомендовать фильм коллегам, что особо приятно. После такой реакции зала мы еще раз убедились, что у "Осьминога" есть потенциал большого зрительского хита», — отмечает постановщик.

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Образ главного героя был вдохновлен имиджем доктора Андрея Курпатова. Одним из референсов к «Осьминогу» был триллер М. Найта Шьямалана «Сплит». Даниил Воробьёв, как и Джеймс Макэвой, исполнил в фильме не одну роль, а сыграл нескольких непохожих друг на друга персонажей – не только главного героя, но и всех мужчин и мужей своих клиенток, о которых они ему рассказывают (в совокупности восемь ролей). В процессе перевоплощений и изменений собственного тела Воробьёв чуть не умер на съемках. Актеры активно переписывали диалоги своих героев. В частности, Даниил Воробьев изменил более половины диалогов, а Сабина Ахмедова дописала ключевой монолог своей героини и придумала часть ее образа. Оператор и режиссер перед съемками фильма неделю ходили в Третьяковскую галерею, чтобы определиться, в какой стилистике снимать фильм. «Осьминог» представляет собой независимое кино, снятое за частные деньги, без привлечения государственного финансирования.
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Сабина АхмедоваДаниил ВоробьёвДжеймс МакЭвойМария Миронова (II)Наталья РудоваАлексей Степанов (VI)Анфиса ЧерныхЭм Найт Шьямалан
фильмы
Не родствоОсьминогСплит

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Мария Миронова и Анфиса Черных оказываются на приеме у психолога Даниила Воробьёва в трейлере «Осьминога» фотографии
Мария Миронова и Анфиса Черных оказываются на приеме у психолога Даниила Воробьёва в трейлере «Осьминога» фотографии
Мария Миронова и Анфиса Черных оказываются на приеме у психолога Даниила Воробьёва в трейлере «Осьминога» фотографии
Мария Миронова и Анфиса Черных оказываются на приеме у психолога Даниила Воробьёва в трейлере «Осьминога» фотографии
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