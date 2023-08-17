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Объявлена дата премьеры третьего сезона «Контейнера» с Оксаной Акиньшиной и Филиппом Янковским

17 августа
2023 год

Новости кино >>
17 августа 2023

Третий — финальный — сезон «Контейнера» выйдет эксклюзивно на Start 14 сентября. Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра, в день премьеры будет доступна первая серия, далее — по одному эпизоду в неделю до 2 ноября.



«Изменится ритм повествования, он станет более динамичным. Зрители увидят много эмоциональных сцен и драматических надломов персонажей. Моя героиня Саша, отчаявшись, начнет борьбу за ребенка и будет совершать противоречивые поступки. Жажда мести и ненависти в ней настолько велика, что она готова пойти на все ради достижения цели», — рассказала о новом сезоне исполнительница главной роли Оксана Акиньшина.

В продолжении сериала Вадим (Филипп Янковский), вернувший себе власть и статус, лишает суррогатную мать Сашу (Акиньшина) возможности видеться с ребенком. Саша считает сына родным и решается на унизительный для себя шаг — вновь переехать в дом к заказчику, чтобы хотя бы так видеться с малышом.

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По словам Маруси Фоминой, зрители будут сочувствовать в новом сезоне ее героине Марине, несмотря на отрицательные и противоречивые поступки: «Многим еще с первого сезона хотелось, наверное, увидеть некое возмездие для Марины, но, как ни странно, в новом сезоне зритель может проникнуться к ней сочувствием. Узнает больше о ее судьбе, через что ей пришлось пройти. Насилие оправдывать нельзя ни в коем случае, но за любым таким человеком, как мне кажется, стоит большое горе, недолюбленность, из-за которой он становится как бы "бракованным". Не хочу спойлерить, но в этом сезоне зрителей ждет одна сложная сцена, которую мы снимали несколько дней в доме, она похожа чем-то на дуэль, на состязание. Это классное решение, как отдельный маленький фильм, который чем-то напоминает картину "12", где герои долго сидят за столом, высказываются, затрагивают свои болевые точки».

В новом сезоне к актерскому составу присоединились Любовь Толкалина, Игорь Бочкин, Анна Легчилова, Ангелина Пахомова и Анастасия Имамова. А постановщиком вновь стал Алексей Ляпичев.

Объявлена дата премьеры третьего сезона «Контейнера» с Оксаной Акиньшиной и Филиппом Янковским
фото: пресс-служба видеосервиса Start

Толкалина сыграла бывшую жену Вадима. Актриса рассказывает о своей героине: «Когда мы с режиссером и автором сценария Алексеем Ляпичевым разговаривали про мою героиню Наташу, он сказал: "Я просто хочу, чтобы ты играла ребенка, но такого, который делает страшные вещи". Буквально как в мультфильмах Хаяо Миядзаки: "Если ты не будешь со мной играть, я сломаю тебе руку". Правда в том, что моя Наташа страдает еще и расстройством пищевого поведения. Ее почти неуловимая внешне, но очень глубокая болезненность оказывала на меня довольно сильное воздействие. Не могу сказать, что мне было уютно ее играть и особенно непросто было оставаться наедине с собой после съемочного дня».
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Объявлена дата премьеры третьего сезона «Контейнера» с Оксаной Акиньшиной и Филиппом Янковским фотографии
Объявлена дата премьеры третьего сезона «Контейнера» с Оксаной Акиньшиной и Филиппом Янковским фотографии
Объявлена дата премьеры третьего сезона «Контейнера» с Оксаной Акиньшиной и Филиппом Янковским фотографии
Объявлена дата премьеры третьего сезона «Контейнера» с Оксаной Акиньшиной и Филиппом Янковским фотографии
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