«Dомашний» покажет «Парижанку» с Анной Здор и Александром Никитиным

«Dомашний» покажет 19 августа в 23:30 двухсерийный художественный фильм Алексея Смирнова и Алексея Магида «Парижанка
» с Анной Здор
и Александром Никитиным
в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала.
По сюжету юная Татьяна уехала жить во Францию, там началась ее новая и счастливая жизнь. Однако супруг, известный французский миллионер, неожиданно умер. В завещании он указал, что все его наследство переходит вдове только, если она в течение года выйдет замуж за русского, к тому же за земляка. Татьяна отправляется в родной город на поиски нового избранника. Молодая женщина верит, что сможет отыскать свою любовь, несмотря на то, что у нее осталась всего неделя, чтобы исполнить волю покойного супруга.
В картине также сыграли Ирина Баринова
, Михаил Полицеймако
, Елена Радевич
, Максим Деричев
, Юрий Васильев
, Константин Тополага
и Тимур Орагвелидзе
. Оператором выступил Олег Иванов
, а художником-постановщиком — Ацамаз Дзиваев
.
обсуждение >>