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«Dомашний» покажет «Парижанку» с Анной Здор и Александром Никитиным

18 августа
2023 год

Новости кино >>
18 августа 2023
«Dомашний» покажет 19 августа в 23:30 двухсерийный художественный фильм Алексея Смирнова и Алексея Магида «Парижанка» с Анной Здор и Александром Никитиным в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала.

«Dомашний» покажет «Парижанку» с Анной Здор и Александром Никитиным

По сюжету юная Татьяна уехала жить во Францию, там началась ее новая и счастливая жизнь. Однако супруг, известный французский миллионер, неожиданно умер. В завещании он указал, что все его наследство переходит вдове только, если она в течение года выйдет замуж за русского, к тому же за земляка. Татьяна отправляется в родной город на поиски нового избранника. Молодая женщина верит, что сможет отыскать свою любовь, несмотря на то, что у нее осталась всего неделя, чтобы исполнить волю покойного супруга.

В картине также сыграли Ирина Баринова, Михаил Полицеймако, Елена Радевич, Максим Деричев, Юрий Васильев, Константин Тополага и Тимур Орагвелидзе. Оператором выступил Олег Иванов, а художником-постановщиком — Ацамаз Дзиваев.
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