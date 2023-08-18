«Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным продолжится 1 сентября

По словам Павла Прилучного, в первом сезоне его «герой был увлечен развитием бизнеса и практически потерял любимую дочь. Во втором Мэджик старается исправить прошлые ошибки. Но жажда мести затмевает все, и ситуация снова выходит из-под контроля. В новых сериях ждите еще больше драматичных моментов».
По сюжету бежавший за границу бывший владелец элитного эскорт-агентства Александр Шмидт (Прилучный) возвращается в Москву, где изощренно мстит своим врагам – олигарху Ружинскому (Александр Яцко), разрушившему его жизнь, и Денису Викторовичу (Сычёв), убившему эскортниц агентства. Также Шмидт возрождает свой бизнес, в чем ему помогают Антон (Кологривый) и его сестра Настя (Моряк) – брат с сестрой нужны Мэджику для прикрытия, ведь он не может выходить из тени, пока в Москве остаются люди, представляющие для него опасность. Но главная цель Шмидта – спасти свою дочь Алину (Юсковец), которая назло отцу стала эскортницей и теперь подвергается смертельной опасности. На пути Мэджика всплывают новые, неожиданные проблемы, связанные с прошлым Шмидта, а вместе с ними – и новые искушения и вызовы для всех персонажей.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion
«В отличие от первого сезона сериала во втором у моей героини целая сюжетная линия, и зрителя очень удивит продолжение истории Насти! На мой взгляд, второй сезон сериала получился более глубоким и остросюжетным, надеюсь, что поклонники сериала со мной согласятся», — интригует Лиза Моряк.
Авторы сериала раскрывают, какую цену приходится платить участницам рынка эскорта, снаружи роскошного, но внутри полного бесчеловечного отношения, обманов, предательств, разбитых надежд и растоптанного достоинства. В основе «Жизни по вызову» лежат реальные истории девушек, втянутых в нелегальный бизнес. Этот сериал – не просто изображение мира эскорта, для кого-то привлекательного, для кого-то отталкивающего, но и попытка дать ответы, по каким причинам разные люди продолжают оставаться в этом бизнесе. Кроме того, второй сезон расскажет истории людей, которые вышли из эскорта, но не могут распрощаться с ним раз и навсегда.
Второй сезон обещает рассказать жестокую историю о том, как легко в погоне за справедливым возмездием растерять принципы и остатки человечности – качества, за которое все же цепляется спорный персонаж Павла Прилучного, живущий на грани морали. В сериале по-прежнему много натуралистичных сцен, снятых в гипертрофированно гламурном антураже мира эскорта, обнаженных тел, крутых сюжетных поворотов и острых ситуаций. Заставка нового сезона начинается с откровенного танца популярной российской танцовщицы Ульяны Пылаевой, который задает камертон всему повествованию.
«Я надеюсь, что умные люди делают правильные выводы, и что кто-то, посмотрев наш сериал, поймет, что эскорт – это не просто легкие деньги, не нужно этим заниматься. Я всегда воспринимаю такое кино как наблюдение за тем, как кто-то наступил на грабли, чтобы самому для себя сделать определенные выводы. Я уверен, что кино помогает, если оно прямо и честно проговаривает сложные темы», — говорит режиссер Сарик Андреасян.
обсуждение >>