Закончились съемки «Законника» с Романом Маякиным и Александром Устюговым

«Проект должен получиться интересным. Его тема – массовый триггер последнего времени: необъяснимые болезни, мысль о том, что пандемию можно спровоцировать. Он об опасном развитии науки, когда она из чего-то созидательного превращается фактически в опасное оружие. Плюс стоит отметить наших персонажей: они свежие, интересные, полны драйва, и этот драйв передается истории», — говорит режиссер и автор сценария Денис Карышев.
По сюжету жизнь Кирилла (Маякин) стремительно катится под откос: последние несколько лет он живет «на автопилоте», каждый день оплакивая свое счастливое прошлое. Неожиданно он получает предложение, от которого не в силах отказаться. Криминальный авторитет нанимает его найти и остановить киллера, который хочет его убить. Для Кирилла это будет не просто работа, а долгожданная месть – три года назад по вине этого человека погибла его дочь. Вот только киллер не убивает сам – за него всю работу делает смертоносный вирус. Он уже в крови жертвы, и никто не знает, как его остановить. Никто, кроме него – бывшего законника, волею судьбы оказавшегося на службе у мафии.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Для Дениса Карышева «проект запомнился множеством неожиданных, но ярких трансформаций. Например, когда на роль возрастного, умирающего от тяжелой болезни персонажа приглашается актер, который прежде всего воспринимается, как сильный герой, решающий любые вопросы. А здесь он беспомощен. Такая трансформация дает очень интересную энергию всему проекту».
Трансформацию приходится переживать и героине Аглаи Шиловской: «У моей Саши умер папа, что очень сильно меняет её принципы и приоритеты, а обстоятельства вынуждают реагировать соответственно. Я мечтала о такой героине – она не жертва, она действует, а не плывет по течению. Надеюсь, что Саша придет из точки А в точку Б, и за ней будет интересно наблюдать на этом пути. Зрители должны быть в напряжении все десять серий, ждать, зло победит или добро. Надеюсь, что они будут сопереживать всем нашим героям и задумаются о каких-то глобальных вещах, но тут уже не буду спойлерить».
фото: пресс-служба телеканала НТВ
По словам режиссера, съемки в Москве – всегда вызов. Причем одна из главных сложностей очень хорошо знакома большинству москвичей и гостей столицы. Речь о парковке: в центре она дорогая, а не в центре – весьма непростая для большого съемочного каравана. Карышев отмечает и творческие вызовы. Столица часто снимается в кино, поэтому сложно найти что-то новое. И приходится заниматься кино-алхимией. Например, вход снимается в одном месте, интерьер в другом, а в экранном пространстве рождается новый несуществующий объект, которого ранее нигде не было.
Аглая Шиловская делится своими впечатления о магии кино: «Мне было очень интересно работать на этой площадке, с режиссером Денисом Карышевым и его группой. Это был творческий процесс, что сейчас большая редкость. Поэтому моя роль для меня была одновременно и легкой, и сложной. Обстоятельства героини неким образом перекликаются с моей жизнью – я тоже потеряла отца недавно, и мне было интересно за счёт моей героини Александры покопаться и в себе».
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