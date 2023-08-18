71-й международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне откроется мультфильмом Хаяо Миядзаки «Как поживаете?»

Новый мультфильм Хаяо Миядзаки
«Как поживаете?
» откроет 71-й международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне. Об этом сообщается на сайте
смотра.
Анимационная драма, представляющая собой экранизацию одноименного романа Ёсино Гэндзабуро, рассказывает про 15-летнего подростка по имени Дзюнъити Хонда. Его прозвище Копер-кун, производное от имени астронома Николая Коперника. Хонда недавно потерял отца. Копер-куна интересуют не только обыденные забавы подростка, но и философские вопросы на тему отношений между людьми и судеб общества.
Новое творение великого японского мультипликатора также заявлено фильмом открытия фестиваля в Торонто, стартующего 7 сентября. Внеконкурсный показ в Сан-Себастьяне состоится 22 сентября после церемонии открытия. До этого работы Миядзаки трижды показывали на испанском смотре в разных секциях, не связанных с конкурсом, однако на сей раз он впервые участвует в официальной программе.
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