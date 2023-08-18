71-й международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне откроется мультфильмом Хаяо Миядзаки «Как поживаете?»

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Никита Ефремов вышел в свет с новой возлюбленной

Новости кино

Олег Меньшиков и Филипп Янковский втягивают в свои интриги Фёдора Федотова в трейлере «Прелести»

Премьера криминальной драмы запланирована на конец этого года