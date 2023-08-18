Симулятор Slime Rancher превратят в кино

Симулятор Slime Rancher перенесут на большой экран в виде художественного фильма, уверяет Deadline
.
За адаптацию игры компании Monomi Park, выпущенной в раннем доступе в 2016 году, отвечает Story Kitchen Дерека Колстада
, Дмитри М. Джонсона и Майка Голдберга, ранее взявшаяся за экранизации «рогалика» Vampire Survivors и файтинга Sifu.
Оригинал представляет собой песочницу от первого лица с элементами приключенческого боевика, в которой геймеры играют за отважную молодую хозяйку ранчо Беатрикс ЛеБо, решившую провести всю оставшуюся жизнь на Беспредельном Запределье — планете, находящейся за тысячу световых лет от Земли. Каждый день преподносит новые испытания и рискованные возможности, благодаря чему героиня может сколотить состояние в бизнесе по разведению слаймов.
Официальный релиз Slime Rancher состоялся в 2017-м. Это одна из игр с самым высоким рейтингом в Steam за все время со средним положительным результатом 98%. Было продано более шести миллионов копий на всех платформах с более чем 15 миллионами игроков по всему миру. Slime Rancher 2 вышла в ранний доступ 22 сентября 2022-го — на ее счету более 300 тысяч копий за первую неделю.
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