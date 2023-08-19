Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Фестиваль Короче
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Миллиарды Миядзаки и планетарий с ёкаями: главные новости аниме за неделю

19 августа
2023 год

Новости кино >>
19 августа 2023

На вопрос Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» дал ответ бокс-офис: за прошедший месяц аниме заработало в прокате более $43 миллионов (чуть больше шести миллиардов иен). Кстати, появились кадры из последней работы мэтра: это первая маркетинговые материалы по аниме — ранее «Как поживаете» обходилось без трейлеров, скриншотов и прочей приятной промомишуры. От фестивальных показов студия Ghibli тоже отказывалась, а теперь «Как поживаете?» приедет в Торонто и Сан-Себастьяне (до конца года ждем в российском прокате). На международном фестивале фантастических фильмов «Фант-Азия» аниме показали себя во всей красе: «Кураюкаба» (Kurayukaba), оригинальный проект Сигэёси Цукахары, выиграл приз за лучший полнометражный анимационный фильм, а «Консьерж универмага “Арктика”» и «Коронный бросок: Фильм» заняли второе и третье место соответственно. Официальный сайт японского издательства Futabasha анонсировал аниме-адаптацию манги Суи Футами «Люди подземелья»: пока без подробностей. Шэннон Ли, дочь великого Брюса, поведала, что нас ждет анимационный сериал «Дом Ли»: наследница «Дракона» называет проект «аниме», хотя в настоящий момент ни одна японская студия (или даже фамилия) с ним не связаны. Нами Сано, создательница манги «Я — Сакамото, а что?» и «Миги и Дали» скончалась 7 августа в возрасте 36 лет, спустя всего лишь месяц после онкологического диагноза.

Миллиарды Миядзаки и планетарий с ёкаями: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о новом сериале про невменяемого детектива или первом тизере аниме по «Скотту Пилигриму»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать «Коронный бросок» — самый кассовый фильм о баскетболе
Мяч снова в игре: анонсированный на AnimeJapan 2023 полнометражный спин-офф «Синей тюрьмы: Блю Лок» под названием «Эпизод с Наги» выйдет в японских кинотеатрах весной 2024-го.


Инертный и вечно сонный ученик второго класса средней школы Сэйсиро Наги на деле оказывается гениальным форвардом с врожденным талантом забивать. «Эпизод с Наги» расскажет о том, как складывалась жизнь юноши до того, как его выдающиеся способности заметил одноклассник Рэо Микагэ, мечтающий выиграть чемпионат мира по футболу.

Миллиарды Миядзаки и планетарий с ёкаями: главные новости аниме за неделю

Производство по-прежнему ведется на студии 8bitО моем перерождении в слизь», «Радость подъема») под музыку Дзюна МураямыКлуб стрельбы из лука»), а вот Тэцуаки Ватанабэ в режиссерском кресле заменил его ассистент Сюнсукэ ИсикаваДефрагментация!», «Истории подделок»). Также к работе над проектом вернулся сценарист Таку КисимотоРейтинг короля», «Патриотизм Мориарти») под чутким руководством мангаки Мунэюки Канэсиро.

Читать Скрытые смыслы аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок»
На официальном сайте сериала «Король шаманов: Цветы» от студии BridgeХвост феи», «Отвязная троица») появился новый проморолик (вспомнить, что было в предыдущем можно здесь). Релиз намечен на январь 2024 года.


Аниме посвящено единственному сыну легендарного воина Йо Асакуры — Хане. Будущий глава выдающегося клана живет скучной и непримечательной жизнью, но всё меняется, когда к нему заявляются члены побочной ветви фамилии Асакура — Рука и Йоханэ.

Миллиарды Миядзаки и планетарий с ёкаями: главные новости аниме за неделю

К актерскому составу присоединились новые сэйю:

Рука Асакура — Ами Косимидзу (Холо из «Волчицы и пряностей»).
Дайкё Оборо — Кэнтаро Ито (Рэндзи Абараи из «Блича»).
Рюдзи Итихара — Кэнта Миякэ (Всемогущий из «Моей геройской академии»).
Намаха — Тихиро Уэда (владелица пекарни из «Магической битвы»).

Читать «Истребитель демонов» — еще один хитовый сёнэн
Студия Asahi ProductionГигантский зверь Арса», «Небесный отдел дизайна») опубликовала первый тизер предстоящей экранизации манги Акихиро Ононаки «Становясь волшебницей», объявив сэйю и творческую группу. Сериал покажут в следующем году, но точная дата премьеры остается магически неуловимой.


Застенчивая школьница Утэна Хираги мечтает стать такой же, как обожаемые ею девочки-волшебницы. Веналита — похожее на котика симпатичное существо — осуществляет её желание и наделяет магической силой. Только вот незадача: приняв дар, девушка становится злодейкой-доминатрикс. В скором времени раздосадованная Утэна всё же принимает темную сущность.

Миллиарды Миядзаки и планетарий с ёкаями: главные новости аниме за неделю

Постановкой проекта занимаются Масато Судзуки и Ацуси ОцукиУра мечте!», эпизоды в «Стальном алхимике»), за сценарий отвечает Нобору КимураИнцидент Кэмоно», «Бандитос»), а за чардиз — Томока ОтакиМартовский лев», «Тайная жизнь пингвинов»), музыку сочиняют Ясухару ТаканасиМононокэ»), Акинари СудзукиБакуган: Восход геоганов») и Йоханнес НильссонОстров гигантских насекомых»). Мистресс Утэну озвучивает Фука Идзуми, а в роли Веналиты выступит Мисато Фукуэн (Мимихимэ из «Иллюзии рая»).

Читать Борьба с диктатурой нормальности в «Волшебных разрушительницах»
Ёкай-вселенная Щелкунчика Китаро (он же Китаро с кладбища) пополнится новым аниме GeGeGe no Kitarou ~ Kappa no Terraforming. Мультфильм выйдет в сентябре, но покажут его исключительно в планетариях и научных музеях.

Миллиарды Миядзаки и планетарий с ёкаями: главные новости аниме за неделю

В центре истории — сотрудник Японского Агентства Аэрокосмических Исследований Сора Ямамото и каппа Каасукэ, отправляющиеся на Марс с миссией по терраформированию планеты. К ним присоединяются титульный Китаро, его глазастый отец и прочие персонажи. Показ приурочен к 100-летию мангаки Сигэру Мидзуки, которого очень уважают в Японии за культурный вклад и фольклорные истории из жизни ёкаев.

Читать «Бессонница после школы» — доброе приключение в обсерватории
«Страна песков» от студии SunriseГинтама», «Ковбой Бибоп») в минувшую пятницу отправилось покорять местный прокат, но это не остановило поток новых промоматериалов: кинокомпания Toho вбросила еще один ролик почти на три минуты, который, при навыках владения японским языком, можно использовать в качестве краткого пересказа.


Постапокалиптический приключенческий экшн расскажет историю о поисках тайного озера в мире, где вода — ценнейший ресурс. В экспедицию отправляется шериф Рао вместе с хитрым Сифом и непутевым отпрыском короля Демонов — Вельзевулом. Обо всех известных дистопических подробностях мы писали в отдельной заметке, а предыдущие ролики лежат вот здесь.

Читать «Девочки в последнем путешествии» — трогательный конец света
Бонус: журнала Otaku USA поделился пародийными обложками к комиксам по «Рику и Морти», стилизованными под «Драконий жемчуг» Акиры Ториямы (художник — Марк Эллерби) и «Спираль» Дзюндзи Ито (художник — Фред С. Стресинг).

Миллиарды Миядзаки и планетарий с ёкаями: главные новости аниме за неделю

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Спустя Рукава: «Коронный бросок» — самый успешный фильм о баскетболе прямо сейчас
Очень странная стена: «Иллюзия рая» — интригующий сериал о будущем, в котором загадки постоянно множатся
Стартовал второй сезон «Магической битвы» — вспоминаем, чем франшиза полюбилась фанатам
Мир через лунную призму: пять сериалов о девочках-волшебницах для знакомства с жанром махо-сёдзё
Мой гол — тюрьма: «Блю Лок» — адреналиновая спортивная драма о сути и возможностях футбола
Агент Юта: «Магическая битва 0. Фильм» — аниме-блокбастер о первой любви и монстрах вины
Коснувшееся ног счастье: мини-гид по творчеству Хаяо Миядзаки
Детство лидера: «Рейтинг короля» — аниме, которое возвращает веру в людей
Космическая гонка: феномен «Ковбоя Бибопа» и проблема с экранизациями аниме
«Инцидент Кэмоно»: Ёкаи, интриги, расследования
Поиск по меткам
8-BitAsahi ProductionBridgeGhibliSunriseАнимацияанимеаниме-дайджест
персоны
Дзюндзи ИтоБрюс ЛиХаяо МиядзакиКэнта Миякэ
фильмы
Бакуган: Восход геогановБандитосБличВолчица и пряностиГигантский зверь АрсаГинтамаДефрагментация!Дракон: История Брюса ЛиДраконий жемчугИллюзия раяИнцидент КэмоноИстории подделокКак поживаете?Китаро с кладбищаКлуб стрельбы из лукаКовбой БибопКонсьерж универмага «Арктика»Коронный бросок. ФильмМагическая битваМартовский левМиги и ДалиМононокэМоя геройская академияНебесный отдел дизайнаО моём перерождении в слизьОстров гигантских насекомыхОтвязная троицаПатриотизм МориартиРадость подъёмаРейтинг короляРик и МортиРон Камонохаси: Невменяемый детективСиняя тюрьма: Блю ЛокСиняя тюрьма: Блю Лок — Эпизод с НагиСкотт Пилигрим. АнимеСпиральСтальной алхимикСтановясь волшебницейСтрана песковТайная жизнь пингвиновУра мечте!Хвост феиШаман Кинг: ЦветыЯ — Сакамото, а что?

фотографии >>
Миллиарды Миядзаки и планетарий с ёкаями: главные новости аниме за неделю фотографии
Миллиарды Миядзаки и планетарий с ёкаями: главные новости аниме за неделю фотографии
Миллиарды Миядзаки и планетарий с ёкаями: главные новости аниме за неделю фотографии
Миллиарды Миядзаки и планетарий с ёкаями: главные новости аниме за неделю фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кинокарта

Скорбим

Георгий Харабадзе
17 августа ушёл из жизни актёр Георгий Харабадзе.

День рождения >>

Михаил Башкатов
Екатерина Васильева (II)
Игорь Капатов
Владимир Конкин
Александр Соловьёв
Юрий Стыцковский
Татьяна Уфимцева
Игорь Штернберг
Тамара Яценко
Клод Дофен
Эрика Кристенсен
Мария де Медейруш
Нанни Моретти
Маркус Палмейра
Мэттью Перри
Дебра Пэйджет
все родившиеся 19 августа >>

Афиша кино >>

Свидетель
драма
Россия, 2023
Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы
боевик, комедия, мелодрама, приключения, семейное кино, фэнтези
Франция, 2023
Ограбление из будущего
боевик, научная фантастика
США, 2022
Только Бог простит
драма, криминальный фильм, триллер
Бельгия, Дания, США, Франция, Швеция, 2013
Как звёзды
комедия, мелодрама
Россия, 2023
Тайна проклятой обители
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Игра в переговоры
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2018
Паранормальное. Прямой эфир
фильм ужасов
Аргентина, Мексика, 2020
все фильмы в прокате >>

что почитать?