Миллиарды Миядзаки и планетарий с ёкаями: главные новости аниме за неделю

На вопрос Хаяо Миядзаки «Как поживаете?»
дал ответ бокс-офис: за прошедший месяц аниме заработало в прокате более $43 миллионов (чуть больше шести миллиардов иен). Кстати, появились кадры
из последней работы мэтра: это первая маркетинговые материалы по аниме — ранее «Как поживаете» обходилось без трейлеров, скриншотов и прочей приятной промомишуры
. От фестивальных показов студия Ghibli
тоже отказывалась, а теперь «Как поживаете?» приедет в Торонто
и Сан-Себастьяне
(до конца года ждем в российском прокате). На международном фестивале фантастических фильмов «Фант-Азия
» аниме показали себя во всей красе: «Кураюкаба» (Kurayukaba)
, оригинальный проект Сигэёси Цукахары
, выиграл приз за лучший полнометражный анимационный фильм, а «Консьерж универмага “Арктика”
» и «Коронный бросок: Фильм
» заняли второе и третье место соответственно. Официальный сайт японского издательства Futabasha
анонсировал аниме-адаптацию манги Суи Футами
«Люди подземелья
»: пока без подробностей. Шэннон Ли
, дочь великого Брюса
, поведала, что нас ждет анимационный сериал «Дом Ли
»: наследница «Дракона
» называет проект «аниме», хотя в настоящий момент ни одна японская студия (или даже фамилия) с ним не связаны. Нами Сано
, создательница манги «Я — Сакамото, а что?
» и «Миги и Дали
» скончалась 7 августа в возрасте 36 лет, спустя всего лишь месяц после онкологического диагноза.
Аниме-индустрия
не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о новом сериале
про невменяемого детектива
или первом тизере
аниме по «Скотту Пилигриму
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
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«Коронный бросок» — самый кассовый фильм о баскетболе
Мяч снова в игре: анонсированный на AnimeJapan 2023
полнометражный спин-офф «Синей тюрьмы: Блю Лок
» под названием «Эпизод с Наги
» выйдет в японских кинотеатрах весной 2024-го.
Инертный и вечно сонный ученик второго класса средней школы Сэйсиро Наги
на деле оказывается гениальным форвардом с врожденным талантом забивать. «Эпизод с Наги»
расскажет о том, как складывалась жизнь юноши до того, как его выдающиеся способности заметил одноклассник Рэо Микагэ
, мечтающий выиграть чемпионат мира по футболу.
Производство по-прежнему ведется на студии 8bit
(«О моем перерождении в слизь
», «Радость подъема
») под музыку Дзюна Мураямы
(«Клуб стрельбы из лука
»), а вот Тэцуаки Ватанабэ
в режиссерском кресле заменил его ассистент Сюнсукэ Исикава
(«Дефрагментация!
», «Истории подделок
»). Также к работе над проектом вернулся сценарист Таку Кисимото
(«Рейтинг короля
», «Патриотизм Мориарти
») под чутким руководством мангаки Мунэюки Канэсиро
.
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Скрытые смыслы аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок»
На официальном сайте сериала «Король шаманов: Цветы
» от студии Bridge
(«Хвост феи
», «Отвязная троица
») появился новый проморолик (вспомнить, что было в предыдущем можно здесь
). Релиз намечен на январь 2024 года.
Аниме посвящено единственному сыну легендарного воина Йо Асакуры — Хане. Будущий глава выдающегося клана живет скучной и непримечательной жизнью, но всё меняется, когда к нему заявляются члены побочной ветви фамилии Асакура — Рука и Йоханэ.
К актерскому составу
присоединились новые сэйю:
Рука Асакура — Ами Косимидзу
(Холо из «Волчицы и пряностей
»).
Дайкё Оборо — Кэнтаро Ито
(Рэндзи Абараи из «Блича
»).
Рюдзи Итихара — Кэнта Миякэ
(Всемогущий
из «Моей геройской академии
»).
Намаха — Тихиро Уэда
(владелица пекарни из «Магической битвы
»).
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«Истребитель демонов» — еще один хитовый сёнэн
Студия Asahi Production
(«Гигантский зверь Арса
», «Небесный отдел дизайна
») опубликовала первый тизер предстоящей экранизации манги Акихиро Ононаки
«Становясь волшебницей
», объявив сэйю и творческую группу. Сериал покажут в следующем году, но точная дата премьеры остается магически неуловимой.
Застенчивая школьница Утэна Хираги мечтает стать такой же, как обожаемые ею девочки-волшебницы
. Веналита — похожее на котика симпатичное существо — осуществляет её желание и наделяет магической силой. Только вот незадача: приняв дар, девушка становится злодейкой-доминатрикс. В скором времени раздосадованная Утэна всё же принимает темную сущность.
Постановкой проекта занимаются Масато Судзуки
и Ацуси Оцуки
(«Ура мечте!
», эпизоды в «Стальном алхимике
»), за сценарий отвечает Нобору Кимура
(«Инцидент Кэмоно
», «Бандитос
»), а за чардиз — Томока Отаки
(«Мартовский лев
», «Тайная жизнь пингвинов
»), музыку сочиняют Ясухару Таканаси
(«Мононокэ
»), Акинари Судзуки
(«Бакуган: Восход геоганов
») и Йоханнес Нильссон
(«Остров гигантских насекомых
»). Мистресс Утэну озвучивает Фука Идзуми
, а в роли Веналиты выступит Мисато Фукуэн
(Мимихимэ
из «Иллюзии рая
»).
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Борьба с диктатурой нормальности в «Волшебных разрушительницах»
Ёкай-вселенная Щелкунчика Китаро
(он же Китаро с кладбища
) пополнится новым аниме GeGeGe no Kitarou ~ Kappa no Terraforming
. Мультфильм выйдет в сентябре, но покажут его исключительно в планетариях и научных музеях.
В центре истории — сотрудник Японского Агентства Аэрокосмических Исследований Сора Ямамото и каппа
Каасукэ, отправляющиеся на Марс с миссией по терраформированию
планеты. К ним присоединяются титульный Китаро, его глазастый отец и прочие персонажи. Показ приурочен к 100-летию мангаки Сигэру Мидзуки
, которого очень уважают в Японии за культурный вклад и фольклорные истории из жизни ёкаев.
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«Бессонница после школы» — доброе приключение в обсерватории
«Страна песков»
от студии Sunrise
(«Гинтама
», «Ковбой Бибоп
») в минувшую пятницу отправилось покорять местный прокат, но это не остановило поток новых промоматериалов: кинокомпания Toho вбросила еще один ролик почти на три минуты, который, при навыках владения японским языком, можно использовать в качестве краткого пересказа.
Постапокалиптический
приключенческий экшн расскажет историю о поисках тайного озера в мире, где вода — ценнейший ресурс. В экспедицию отправляется шериф Рао
вместе с хитрым Сифом
и непутевым отпрыском короля Демонов — Вельзевулом
. Обо всех известных дистопических подробностях мы писали в отдельной заметке
, а предыдущие ролики лежат вот здесь
.
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«Девочки в последнем путешествии» — трогательный конец света
Бонус
: журнала Otaku USA поделился пародийными обложками к комиксам по «Рику и Морти
», стилизованными под «Драконий жемчуг
» Акиры Ториямы
(художник — Марк Эллерби
) и «Спираль
» Дзюндзи Ито
(художник — Фред С. Стресинг).
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