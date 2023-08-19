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На «Dомашнем» состоится показ «Портрета второй жены» с Елизаветой Арзамасовой и Кириллом Гребенщиковым

19 августа
2023 год

Новости кино >>
19 августа 2023

«Dомашний» 20 августа в 23:15 покажет художественный фильм Валерия Рожнова и Анны Курановой «Портрет второй жены». Главные роли в экранизации романов Анны Берсеневой исполнили Елизавета Арзамасова и Кирилл Гребенщиков, уточняет пресс-служба телеканала.

На «Dомашнем» состоится показ «Портрета второй жены» с Елизаветой Арзамасовой и Кириллом Гребенщиковым

По сюжету Лиза Успенская словно явилась со страниц произведений Тургенева. Хрупкая, возвышенная и тонко ощущающая мир девушка трогает душу бизнесмена Юрия Ратникова. Встреча с ней переворачивает его жизнь. Юрий влюбляется в Лизу, но разум и совесть не дают мужчине предать жену. Двадцать лет брака дались им непросто, он по-прежнему ее ценит. И пока Ратников мечется между семьей и зовом сердца, Лизой увлекается друг его детства Сергей.

В картине также заняты Анатолий Белый, Любовь Толкалина, Марианна Шульц, Галина Польских, Любовь Матюшина, Александр Самойлов, Григорий Анурин и Дуклас Трухин.

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