На «Dомашнем» состоится показ «Портрета второй жены» с Елизаветой Арзамасовой и Кириллом Гребенщиковым

«Dомашний» 20 августа в 23:15 покажет художественный фильм Валерия Рожнова
и Анны Курановой
«Портрет второй жены
». Главные роли в экранизации романов Анны Берсеневой
исполнили Елизавета Арзамасова
и Кирилл Гребенщиков
, уточняет пресс-служба телеканала.
По сюжету Лиза Успенская словно явилась со страниц произведений Тургенева. Хрупкая, возвышенная и тонко ощущающая мир девушка трогает душу бизнесмена Юрия Ратникова. Встреча с ней переворачивает его жизнь. Юрий влюбляется в Лизу, но разум и совесть не дают мужчине предать жену. Двадцать лет брака дались им непросто, он по-прежнему ее ценит. И пока Ратников мечется между семьей и зовом сердца, Лизой увлекается друг его детства Сергей.
В картине также заняты Анатолий Белый
, Любовь Толкалина
, Марианна Шульц
, Галина Польских
, Любовь Матюшина
, Александр Самойлов
, Григорий Анурин
и Дуклас Трухин
.
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