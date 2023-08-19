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Итальянскому режиссеру Нанни Моретти исполнилось 70 лет

19 августа
2023 год

Новости кино >>
19 августа 2023
Сегодня, 19 августа, исполнилось 70 лет известному итальянскому режиссеру, сценаристу, продюсеру, актеру и политическому активисту Нанни Моретти.


Джованни Моретти родился 19 августа 1953 года в городе Брунико, Трентино-Альто-Адидже. С детства проживает в Риме. В школе занимался водным поло и состоял в юниорской сборной Италии. В 1973-м купил на свои деньги камеру Super-8 и вместе с друзьями снимал любительское кино. Дебютировал в качестве актера в 1973-м, спустя четыре года получил роль Чезаре в картине братьев Тавиани «Отец-хозяин». Первая профессиональная режиссерская работа «Это бомба» появилась в 1978-м и принесла ему известность в Италии. Эта лента была включена в конкурс Каннского кинофестиваля, в котором режиссер принимал участие еще девять раз, что принесло ему в итоге «Золотую пальмовую ветвь» в 2001-м. Прозван журналистами «итальянским Вуди Алленом», поскольку часто снимает сам себя в главной роли в своих картинах.

На счету Нанни Моретти 30 режиссерских работ, 29 спродюсированных проектов, 27 ролей и 25 сценариев. Поставил фильмы «Сладкие сны», «Бьянка», «Красный голубь», «Апрель», «Месса окончена», «Дорогой дневник», «Комната сына», «Кайман», «У нас есть Папа!», «Моя мама», «Три семьи» и «Солнце будущего». Поставил эпизод «Дневник киномана» для альманаха «У каждого свое кино».

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В политике поддерживает левых и выступал против ныне покойного Сильвио Берлускони. Владеет собственным кинотеатром под названием Cinema Nuovo Sacher в Риме. Лауреат более 60 национальных и международных наград, включая семь премий «Давид ди Донателло», два приза Берлинале и Мостры, «Золотую пальмовую ветвь», приз за лучшую режиссуру и еще четыре премии Каннского биеннале.
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Итальянскому режиссеру Нанни Моретти исполнилось 70 лет фотографии
Итальянскому режиссеру Нанни Моретти исполнилось 70 лет фотографии
Итальянскому режиссеру Нанни Моретти исполнилось 70 лет фотографии
Итальянскому режиссеру Нанни Моретти исполнилось 70 лет фотографии
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