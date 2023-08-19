Итальянскому режиссеру Нанни Моретти исполнилось 70 лет

Сегодня, 19 августа, исполнилось 70 лет известному итальянскому режиссеру, сценаристу, продюсеру, актеру и политическому активисту Нанни Моретти
.
Джованни Моретти
родился 19 августа 1953 года в городе Брунико, Трентино-Альто-Адидже. С детства проживает в Риме. В школе занимался водным поло и состоял в юниорской сборной Италии. В 1973-м купил на свои деньги камеру Super-8 и вместе с друзьями снимал любительское кино. Дебютировал в качестве актера в 1973-м, спустя четыре года получил роль Чезаре в картине братьев Тавиани
«Отец-хозяин
». Первая профессиональная режиссерская работа «Это бомба» появилась в 1978-м и принесла ему известность в Италии. Эта лента была включена в конкурс Каннского кинофестиваля, в котором режиссер принимал участие еще девять раз, что принесло ему в итоге «Золотую пальмовую ветвь» в 2001-м. Прозван журналистами «итальянским Вуди Алленом»
, поскольку часто снимает сам себя в главной роли в своих картинах.
На счету Нанни Моретти 30 режиссерских работ, 29 спродюсированных проектов, 27 ролей и 25 сценариев. Поставил фильмы «Сладкие сны», «Бьянка», «Красный голубь», «Апрель», «Месса окончена
», «Дорогой дневник
», «Комната сына
», «Кайман
», «У нас есть Папа!
», «Моя мама
», «Три семьи
» и «Солнце будущего
». Поставил эпизод «Дневник киномана» для альманаха «У каждого свое кино
».
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Фильмы Нанни Моретти
В политике поддерживает левых и выступал против ныне покойного Сильвио Берлускони
. Владеет собственным кинотеатром под названием Cinema Nuovo Sacher в Риме. Лауреат более 60 национальных и международных наград, включая семь премий «Давид ди Донателло», два приза Берлинале и Мостры, «Золотую пальмовую ветвь», приз за лучшую режиссуру и еще четыре премии Каннского биеннале.
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