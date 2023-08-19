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Не стало Игоря Ясуловича

19 августа
2023 год

Новости кино >>
19 августа 2023
В возрасте 81 года не стало заслуженного артиста РСФСР, народного артиста России, популярного советского и российского актера театра и кино Игоря Ясуловича. Печальную новость сообщил на своем телеграм-канале Российский институт театрального искусства – ГИТИС.

Не стало Игоря Ясуловича
фото: super.ru

«С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича», – говорится в сообщении без уточнения причины смерти.

Игорь Николаевич родился 24 сентября 1941 года в селе Рейнсфельд Куйбышевской (ныне — Самарской) области. Окончил актерский и режиссерский факультеты ВГИКа. С 1962-го — актер Экспериментального театра-студии пантомимы «Эктемим». Ставил пантомимы для спектакля Петра Фоменко «Король Матиуш I», являлся ассистентом по пластике при создании Майей Плисецкой балета «Чайка» в Большом театре. С 1964-го по 1993-й состоял в труппе Театра-студии киноактера, с 1993-го — актер Московского ТЮЗа. В течение короткого периода преподавал во ВГИКе и в цирковом училище, с 1992-го работал на факультете музыкального театра РАТИ (ГИТИС) на курсе Александра Тителя.

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В кино с 1961-го, дебютировал в эпизодическом образе научного сотрудника в фильме Михаила Ромма «Девять дней одного года». На счету мэтра более 250 ролей. Запомнился по фильмам и сериалам «Майор "Вихрь"», «Бриллиантовая рука», «Золотой телёнок», «Щит и меч», «12 стульев», «Не может быть!», «31 июня», «Тот самый Мюнхгаузен», «Через тернии к звёздам», «Мэри Поппинс, до свидания», «Гостья из будущего», «Самая обаятельная и привлекательная», «Гардемарины, вперёд!», «Криминальный квартет», «Петербургские тайны», «Статский советник» и «Обратная сторона Луны». Поставил короткометражку «Первое и второе» и полнометражные ленты «Пропал и нашелся» и «Здравствуй, река». Принимал участие в дубляже фильмов, создании аудиокниг и озвучивании видеоигр.

Лауреат нескольких престижных наград, включая Орден Почета, Государственную премию РФ, Международную театральную премию имени Станиславского, «Чайку» и «Золотой витязь». Его жена — профессор кафедры искусствоведения Школы-студии МХАТ Наталья Егорова, сын — актер и режиссер Алексей Ясулович.
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№ 2
Бабур из Ташкента (Ташкент)   19.08.2023 - 18:27
Да что ж за месяц такой-звездопад продолжается...Не стало Великого Артиста и Педагога,легендарного Игоря Ясуловича...Светлая память... читать далее>>
№ 1
Анастасия Евстафьева (внучка рыбака и учительницы русского языка и литературы)   19.08.2023 - 18:10
;( читать далее>>
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12 стульев31 июняБриллиантовая рукаГардемарины, вперёд!Гостья из будущегоДевять дней одного годаЗдравствуй, рекаЗолотой телёнокКриминальный квартетМайор "Вихрь"Мэри Поппинс, до свиданияНе может быть!Обратная сторона ЛуныПервое и второеПетербургские тайныПропал и нашелсяСамая обаятельная и привлекательнаяСтатский советникТот самый МюнхгаузенЧерез тернии к звёздамЩит и меч
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Не стало Игоря Ясуловича фотографии
Не стало Игоря Ясуловича фотографии
Не стало Игоря Ясуловича фотографии
Не стало Игоря Ясуловича фотографии
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