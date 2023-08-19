Не стало Игоря Ясуловича

В возрасте 81 года не стало заслуженного артиста РСФСР, народного артиста России, популярного советского и российского актера театра и кино Игоря Ясуловича
. Печальную новость сообщил
на своем телеграм-канале Российский институт театрального искусства – ГИТИС.
«С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича», –
говорится в сообщении без уточнения причины смерти.
Игорь Николаевич
родился 24 сентября 1941 года в селе Рейнсфельд Куйбышевской (ныне — Самарской) области. Окончил актерский и режиссерский факультеты ВГИКа. С 1962-го — актер Экспериментального театра-студии пантомимы «Эктемим
». Ставил пантомимы для спектакля Петра Фоменко
«Король Матиуш I», являлся ассистентом по пластике при создании Майей Плисецкой
балета «Чайка» в Большом театре
. С 1964-го по 1993-й состоял в труппе Театра-студии киноактера
, с 1993-го — актер Московского ТЮЗа
. В течение короткого периода преподавал во ВГИКе и в цирковом училище, с 1992-го работал на факультете музыкального театра РАТИ (ГИТИС) на курсе Александра Тителя
.
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Фильмы с Игорем Ясуловичем
В кино с 1961-го, дебютировал в эпизодическом образе научного сотрудника в фильме Михаила Ромма
«Девять дней одного года
». На счету мэтра более 250 ролей. Запомнился по фильмам и сериалам «Майор "Вихрь"
», «Бриллиантовая рука
», «Золотой телёнок
», «Щит и меч
», «12 стульев
», «Не может быть!
», «31 июня
», «Тот самый Мюнхгаузен
», «Через тернии к звёздам
», «Мэри Поппинс, до свидания
», «Гостья из будущего
», «Самая обаятельная и привлекательная
», «Гардемарины, вперёд!
», «Криминальный квартет
», «Петербургские тайны
», «Статский советник
» и «Обратная сторона Луны
». Поставил короткометражку «Первое и второе
» и полнометражные ленты «Пропал и нашелся
» и «Здравствуй, река
». Принимал участие в дубляже фильмов, создании аудиокниг и озвучивании видеоигр.
Лауреат нескольких престижных наград, включая Орден Почета, Государственную премию РФ, Международную театральную премию имени Станиславского, «Чайку» и «Золотой витязь». Его жена — профессор кафедры искусствоведения Школы-студии МХАТ Наталья Егорова
, сын — актер и режиссер Алексей Ясулович
.
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