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Пятый сезон «Фарго» стартует поздней осенью

19 августа
2023 год

Новости кино >>
19 августа 2023
Объявлена дата премьеры пятого сезона антологии «Фарго». Согласно Variety, продолжение сериала стартует на канале FX 21 ноября.

Пятый сезон «Фарго» стартует поздней осенью
фото: thewrap.com

В эпицентре событий, которые развернутся в Миннесоте и Северной Дакоте в 2019 году, окажется Дороти «Дот» Лайон в исполнении Джуно Темпл. Все произошедшее с ней приводит героиню к неприятностям с властями, вернув тем самым типичную домохозяйку со Среднего Запада к жизни, которая, как она полагала, осталась позади.

Компанию Темпл составят Джон Хэмм, Дженнифер Джейсон Ли, Джо Кири, Лукас Гейдж, Ламорн Моррис, Сэм Спруэлл и Дэйв Фоули. Создатель шоу Ноа Хоули числится исполнительным продюсером.
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Пятый сезон «Фарго» стартует поздней осенью фотографии
Пятый сезон «Фарго» стартует поздней осенью фотографии
Пятый сезон «Фарго» стартует поздней осенью фотографии
Пятый сезон «Фарго» стартует поздней осенью фотографии
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