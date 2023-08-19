Пятый сезон «Фарго» стартует поздней осенью

Объявлена дата премьеры пятого сезона антологии «Фарго
». Согласно Variety
, продолжение сериала стартует на канале FX 21 ноября.
В эпицентре событий, которые развернутся в Миннесоте и Северной Дакоте в 2019 году, окажется Дороти «Дот» Лайон в исполнении Джуно Темпл
. Все произошедшее с ней приводит героиню к неприятностям с властями, вернув тем самым типичную домохозяйку со Среднего Запада к жизни, которая, как она полагала, осталась позади.
Компанию Темпл составят Джон Хэмм
, Дженнифер Джейсон Ли
, Джо Кири
, Лукас Гейдж
, Ламорн Моррис
, Сэм Спруэлл
и Дэйв Фоули
. Создатель шоу Ноа Хоули
числится исполнительным продюсером.
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