Полицейский нокаутирует наглого бандита в эксклюзивном отрывке из фильма «Криминальный город: Разборки в Пусане»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент детективного триллера «Криминальный город: Разборки в Пусане
» режиссёра Ли Сан Ёна
(«Криминальный город 2
»). В нём главный герой вырубает вертлявого преступника.
Матерый служитель закона, на счету которого неисчислимое количество раскрытых дел и наказанных преступников, возглавляет команду, расследующую убийство, связанное с распространением нового сильнейшего синтетического наркотика. Непреклонному полицейскому противостоит безжалостный наркодилер, который не остановится ни перед чем, чтобы урвать огромный куш. А тут еще из Японии прибывает «бригада» свирепых якудза, которая сама хочет захватить наркотики и расправиться со всеми, кто встанет у нее на пути. Хаос захлестывает улицы, и ситуация вот-вот выйдет из-под контроля! Теперь вся надежда на отважного героя, который не станет ограничивать себя в методах для поимки плохих парней, какими бы крутыми те себя ни считали!
Главные роли в фильме исполнили Ма Дон Сок
, Ли Джун Хёк
, Мунэтака Аоки
, Ли Бом Су
, Ким Мин Джэ
, Дзюн Кунимура
, Пак Чжи Хван
, Чон Сок Хо
, Ко Гю Пхиль
, Пэ Ну Ри
, Ко Гон Хан
, Гон Тэю
и другие.
В российский прокат «Криминальный город: Разборки в Пусане
» выходит уже 3 августа.
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