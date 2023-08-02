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Полицейский нокаутирует наглого бандита в эксклюзивном отрывке из фильма «Криминальный город: Разборки в Пусане»

2 августа
2023 год

Новости кино >>
2 августа 2023

Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент детективного триллера «Криминальный город: Разборки в Пусане» режиссёра Ли Сан ЁнаКриминальный город 2»). В нём главный герой вырубает вертлявого преступника.


Матерый служитель закона, на счету которого неисчислимое количество раскрытых дел и наказанных преступников, возглавляет команду, расследующую убийство, связанное с распространением нового сильнейшего синтетического наркотика. Непреклонному полицейскому противостоит безжалостный наркодилер, который не остановится ни перед чем, чтобы урвать огромный куш. А тут еще из Японии прибывает «бригада» свирепых якудза, которая сама хочет захватить наркотики и расправиться со всеми, кто встанет у нее на пути. Хаос захлестывает улицы, и ситуация вот-вот выйдет из-под контроля! Теперь вся надежда на отважного героя, который не станет ограничивать себя в методах для поимки плохих парней, какими бы крутыми те себя ни считали!

Полицейский нокаутирует наглого бандита в эксклюзивном отрывке из фильма «Криминальный город: Разборки в Пусане»

Главные роли в фильме исполнили Ма Дон Сок, Ли Джун Хёк, Мунэтака Аоки, Ли Бом Су, Ким Мин Джэ, Дзюн Кунимура, Пак Чжи Хван, Чон Сок Хо, Ко Гю Пхиль, Пэ Ну Ри, Ко Гон Хан, Гон Тэю и другие.

В российский прокат «Криминальный город: Разборки в Пусане» выходит уже 3 августа.
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Ма Дон Сок разбирается с преступниками в трейлере криминального боевика «Криминальный город: Разборки в Пусане»
персоны
Мунэтака АокиЛи Бом СуКо Гон ХанКо Гю ПхильЛи Джун Хёк (II)Ма Дон СокДзюн КунимураКим Мин ДжэПэ Ну РиЛи Сан ЁнЧон Сок ХоГон ТэюПак Чжи Хван
фильмы
Криминальный город: Разборки в Пусане

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Полицейский нокаутирует наглого бандита в эксклюзивном отрывке из фильма «Криминальный город: Разборки в Пусане» фотографии
Полицейский нокаутирует наглого бандита в эксклюзивном отрывке из фильма «Криминальный город: Разборки в Пусане» фотографии
Полицейский нокаутирует наглого бандита в эксклюзивном отрывке из фильма «Криминальный город: Разборки в Пусане» фотографии
Полицейский нокаутирует наглого бандита в эксклюзивном отрывке из фильма «Криминальный город: Разборки в Пусане» фотографии
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