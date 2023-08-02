Роман Евдокимов находит «Огниво»

Стартовали съемки сказочного фильма «Огниво» по мотивам одноименной сказки Андерсена. Режиссером картины выступает Александр Войтинский («Черная молния», «По щучьему велению»), сообщает пресс-служба кинокомпании СТВ, занимающейся производством проекта совместно с телеканалом «Россия» и компанией CGF при поддержке Фонда кино.
фото: Пресс-служба кинокомпании СТВ
Главный герой Иван привык никогда не теряться: обвести любого вокруг пальца – запросто, притвориться солдатом – еще проще! Но однажды в поисках удачи он находит огниво — старинную зажигалку. А оттуда вдруг царевна Даша появляется и о помощи просит. И сражаться герою придется не только за царевну, но и за правду, надежду и любовь. Ваню и его лошадку по имени Куда-надо ждут опасные приключения, битвы, засады и коварный враг. И он принимает бой!
«Сценарий написан по мотивам сказки Андерсена «Огниво», которую все знают с детства, но мы решили перенести сюжет на нашу почву, и действие разворачивается в нашем родном Берендеевом царстве. Желание снимать сказки у меня было всегда, еще с 1990-х. Кино про иллюзию, то, чего не бывает в реальной жизни, но на экране мы можем себе это позволить. Все фантастические, сказочные, приключенческие фильмы для детей, семей – самые дорогие и востребованные в мировой киноиндустрии. И как только мы смогли «нарастить мускулатуру», то тоже начали делать свои сказки. И делаем их с большим сердцем и энтузиазмом и хотим эту энергию передать зрителю», — отмечает продюсер Сергей Сельянов.
«В этом фильме будет много визуальных эффектов, созданных посредством компьютерной графики. Она окрасит путешествие героев – через невиданные дали высоко в горы, через преодоление сокрушительного шторма в подземное царство и через облака на воздушном шаре в Небесный сад. Нас ждет волшебство – огниво, книга заклинаний, ожившие перо и чернильница. Но, кроме того, и живые, некомпьютерные герои. Например, дивная птица в Небесном саду и колоритный народец гмуры, говорящий ворон и механическая лошадка по имени Куда-надо. Для меня это, прежде всего, история о человеке, таком, как мы с вами, который сумел изменить себя и, как следствие, изменить к лучшему мир», — говорит продюсер Александр Горохов.
Съемки проходят в республике Карелия, Санкт-Петербурге, а также в Новгородской области на территории таких исторических объектов, как Новгородский Кремль, музей-заповедник Витославлицы и Знаменское подворье.
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