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Анастасия Уколова и Кузьма Сапрыкин проведут «Медовый месяц» на Урале

2 августа
2023 год

Новости кино >>
2 августа 2023

На озере Таватуй на Урале начались съемки романтической комедии «Медовый месяц» с Анастасией Уколовой, Анной Ардовой и Кузьмой Сапрыкиным. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START, который занимается производством проекта совместно со Свердловской киностудией, «Ол Медиа Компани» (входит в группу компаний START) и продюсерским центром «Первое кино».

Анастасия Уколова и Кузьма Сапрыкин проведут «Медовый месяц» на Урале
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START

По сюжету Аня (Уколова) и Олег (Сапрыкин) готовятся к свадьбе. Но у Ани есть маленькая тайна — она ничего не сказала родителям. Аня боится, что мама не одобрит ее выбор. И, действительно, у нее совсем другие планы — мама хочет выдать дочь замуж за соседа по даче. В результате Аня оказывается на медовом месяце не в Тайланде, а у бабушки в деревне с двумя женихами. Как противостоять опеке мамы и начать жить собственную жизнь? Как перестать испытывать других своей нерешительностью и взять ответственность за свой выбор?

Актриса Анастасия Уколова рассказывает о своем сходстве с главной героиней: «Аня приезжает к бабушке на дачу и встречает свою первую любовь Юру, который начинает за ней ухаживать и делает предложение. У меня произошла похожая история: пару лет назад я встретила свою школьную любовь и вскоре вышла замуж. Но так, чтобы за меня боролись сразу двое мужчин, как за мою героиню, а я не знала, кого выбрать, — такого в моей жизни еще не было».

Анастасия Уколова и Кузьма Сапрыкин проведут «Медовый месяц» на Урале
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START

Кузьма Сапрыкин делится впечатлениями о работе на Урале и новых партнерах по площадке: «Мы снимаем на Урале, тут чудесная природа, но с погодой нам не повезло, что только обостряет комедийность: чем сложнее моему герою справляться с трудностями, которые ему устроила невеста, чем хуже обстоятельства, тем сильнее преодоление. С партнерами по проекту я работаю впервые. Но мне кажется, у нас возникла химия и взаимопонимание. Язык комедии для всех как родной».

В проекте также снимаются Николай Добрынин, Шамиль Мухамедов и Людмила Чиркова. Режиссерами выступают Денис Куклин и Кирилл Клепалов.

Анастасия Уколова и Кузьма Сапрыкин проведут «Медовый месяц» на Урале
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START

Кирилл Клепалов, также работавший над сценарием, рассказывает об основном конфликте фильма: «Вопрос "что о тебе люди подумают" кочует из поколения в поколение. Аня привыкла считать, что мнение мамы — самое важное, но наступает день, когда выбор девушки точно не может понравиться ее семье. Это крутая, веселая и поучительная история о выборе. В фильме нет четких рецептов, но он дает зрителю возможность посмотреть на себя со стороны, улыбнуться и обнять того, кто, возможно, ранит своей гиперопекой».

Премьера картины запланирована на начало 2024 года.
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Анастасия Уколова и Кузьма Сапрыкин проведут «Медовый месяц» на Урале фотографии
Анастасия Уколова и Кузьма Сапрыкин проведут «Медовый месяц» на Урале фотографии
Анастасия Уколова и Кузьма Сапрыкин проведут «Медовый месяц» на Урале фотографии
Анастасия Уколова и Кузьма Сапрыкин проведут «Медовый месяц» на Урале фотографии
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