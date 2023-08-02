Анна Зайцева снимает драмеди «Саша против!» об отношениях в межнациональной семье

Стартовали съемки драмеди «Саша против!» об отношениях в межнациональной семье. Режиссером выступает Анна Зайцева, автор сериала «Сама дура», сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER
В центре сюжета оказываются 17-летние подростки — москвичка Саша (Анна Потебня) и казах Мамажан (Алихан Нуржауов). Ребята узнают, что их родители собираются пожениться, поэтому Саша и Жан станут сводными братом и сестрой и будут жить под одной крышей. Вскоре оба понимают, что мирное сосуществование невозможно: Жан мешает Саше делать спортивную карьеру, а Саша Жану – заниматься музыкой. Чтобы избавиться друг от друга, подростки вступают в противостояние, которое приводит к неожиданным для обоих последствиям.
«Мы хотим поговорить об очень важной для нас теме – о толерантности в самом широком смысле этого слова к людям другой национальности, к людям другого пола, к людям, которые необычно выглядят. Ко всем, ведь на самом деле все отличаются от всех. Но принятие окружающих во многом связано в первую очередь с принятием себя», — говорит режиссер Анна Зайцева.
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