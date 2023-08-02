«СуперИвановы» расскажут о своих необычных способностях 14 августа

что почитать?

В настоящий момент авторы работают над сценарием продолжения

Сериал «Жить жизнь» с Любовью Аксёновой получит второй сезон

В ночь с 21 июля на 1 августа, 00:50, Дом Кино

«Хороший мальчик»: Иди отсюда, не мешай!

«Новый Человек-паук: Высокое напряжение»: Только свистни – он появится

Интервью

Алексей Бардуков: «Мне было интересно показать, как люди со сломанными судьбами пытаются наладить свою жизнь»

Актер – о сериале «Замаячный», популярности проектов про маньяков и методах работы над сложными персонажами