«СуперИвановы» расскажут о своих необычных способностях 14 августа

Премьера сериала «СуперИвановы» состоится 14 августа на ТВ-3, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба телеканала ТВ-3
«СуперИвановы» – это история обычной, на первый взгляд, семьи Ивановых. Однако женщины в ней обладают удивительным даром – каждая своим. Дарина (Екатерина Волкова) видит людей насквозь. Ее мама Тамара Петровна (Ольга Науменко) умеет варить зелья. Дар дочери Кати (Мария Абрамова) еще предстоит узнать. И только супруг Дарины, школьный учитель физики Валера (Михаил Полицеймако), остается верен науке. Но однажды сарафанное радио разносит слухи о волшебном семействе, и Ивановы начинают помогать окружающим в решении их житейских проблем. Вот только помогут ли их способности разобраться с собственными семейными неурядицами?
«В сериале моя героиня Дарина – ясновидящая, сильная, все контролирующая, но мягкая. Четко знающая, что нужно, и отстаивающая свои границы и особенно границы своей семьи. Она готова помочь всем, но если кто-то не прав, она всегда об этом скажет. Она всегда за правду, честность и справедливость», — рассказывает Екатерина Волкова.
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