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Вышел постер психологического триллера «Осьминог» с Даниилом Воробьевым

2 августа
2023 год

Новости кино >>
2 августа 2023
Вышел постер психологического триллера «Осьминог» с Даниилом Воробьевым, сыгравшим в фильме сразу восемь абсолютно разных ролей. Это полнометражный дебют режиссера Алексея Степанова.

Вышел постер психологического триллера «Осьминог» с Даниилом Воробьевым

По сюжету один из лучших семейных психологов страны неожиданно решает провести бесплатный экспериментальный курс с использованием метода психодрамы. Доктор собирает в своем доме четырех женщин, каждая из которых приезжает со своей сложной жизненной ситуацией. В процессе работы становится понятно, что больше всех в помощи нуждается сам доктор.

Даниил Воробьев сыграл в фильме не только психолога, но и всех мужчин и мужей своих клиенток, о которых они ему рассказывают. Актер рассказал, что изначальным референсом к главному герою был телеведущий, продюсер и психотерапевт Андрей Курпатов.

В кадре компанию Воробьеву составили Мария Миронова, Сабина Ахмедова, Анфиса Черных и Наталья Рудова.

Вышел постер психологического триллера «Осьминог» с Даниилом Воробьевым

Режиссер Алексей Степанов для этого фильма выбрал методику работы с актерами в режиме сотворчества, разрешая им дополнять своих персонажей, менять их диалоги. Так, Даниил Воробьев изменил более половины диалогов, Сабина Ахмедова дописала ключевой монолог своей героини и придумала часть ее образа.

Постановщик убежден, что новый герой нашего времени — психолог: «Это связано с тем, что в обществе появилась установка, что психологические проблемы надо решать со специалистом. Именно этот человек стал авторитетом, за которым как минимум хочется наблюдать. Но в нашем фильме герой абсолютно запутался в собственных психологических установках. При столкновении с реальностью все его теоретические конструкции отходят на второй план, уступая место правде».

Вышел постер психологического триллера «Осьминог» с Даниилом Воробьевым

«Осьминог» отобран в основной конкурс XXXI фестиваля российского кино «Выборг», который состоится с 4 по 11 августа в Выборге. Кроме того, на XXI Международном фестивале дебютов «Дух огня» проект победил в программе Work in progress и получил приз как «Перспективный зрительский фильм».
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№ 1
Pumpkin   2.08.2023 - 15:42
ой ну пока не особенно поняла, в чем сюжет. как-то прям все очень поверхностно. да и психологические триллеры в россии как-то не особенно обычно получаются)) читать далее>>
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персоны
Сабина АхмедоваДаниил ВоробьёвМария Миронова (II)Наталья РудоваАлексей Степанов (VI)Анфиса Черных
фильмы
Осьминог

фотографии >>
Вышел постер психологического триллера «Осьминог» с Даниилом Воробьевым фотографии
Вышел постер психологического триллера «Осьминог» с Даниилом Воробьевым фотографии
Вышел постер психологического триллера «Осьминог» с Даниилом Воробьевым фотографии
Вышел постер психологического триллера «Осьминог» с Даниилом Воробьевым фотографии
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