Вышел постер психологического триллера «Осьминог
» с Даниилом Воробьевым
, сыгравшим в фильме сразу восемь абсолютно разных ролей. Это полнометражный дебют режиссера Алексея Степанова
.
По сюжету один из лучших семейных психологов страны неожиданно решает провести бесплатный экспериментальный курс с использованием метода психодрамы. Доктор собирает в своем доме четырех женщин, каждая из которых приезжает со своей сложной жизненной ситуацией. В процессе работы становится понятно, что больше всех в помощи нуждается сам доктор.
Даниил Воробьев сыграл в фильме не только психолога, но и всех мужчин и мужей своих клиенток, о которых они ему рассказывают. Актер рассказал, что изначальным референсом к главному герою был телеведущий, продюсер и психотерапевт Андрей Курпатов.
В кадре компанию Воробьеву составили Мария Миронова
, Сабина Ахмедова
, Анфиса Черных
и Наталья Рудова
.
Режиссер Алексей Степанов для этого фильма выбрал методику работы с актерами в режиме сотворчества, разрешая им дополнять своих персонажей, менять их диалоги. Так, Даниил Воробьев изменил более половины диалогов, Сабина Ахмедова дописала ключевой монолог своей героини и придумала часть ее образа.
Постановщик убежден, что новый герой нашего времени — психолог: «Это связано с тем, что в обществе появилась установка, что психологические проблемы надо решать со специалистом. Именно этот человек стал авторитетом, за которым как минимум хочется наблюдать. Но в нашем фильме герой абсолютно запутался в собственных психологических установках. При столкновении с реальностью все его теоретические конструкции отходят на второй план, уступая место правде
».
«Осьминог» отобран в основной конкурс XXXI фестиваля российского кино «Выборг», который состоится с 4 по 11 августа в Выборге. Кроме того, на XXI Международном фестивале дебютов «Дух огня» проект победил в программе Work in progress и получил приз как «Перспективный зрительский фильм».
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