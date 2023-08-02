Вышел постер психологического триллера «Осьминог» с Даниилом Воробьевым

что почитать?

В четвертом сезоне к своим ролям вернутся Екатерина Вилкова, Елена Панова, Марьяна Спивак и Яна Дюбуи

Телеведущий опроверг обвинения в поисках «путей к отступлению»

«Армения слишком зависима от России»: Михаил Галустян о получении гражданства Армении

Ему было 25 лет

Интервью

Алексей Бардуков: «Мне было интересно показать, как люди со сломанными судьбами пытаются наладить свою жизнь»

Актер – о сериале «Замаячный», популярности проектов про маньяков и методах работы над сложными персонажами