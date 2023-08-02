Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Первый Евразийский кинорынок пройдет в Казахстане с 11 по 14 сентября

2 августа
2023 год

Новости кино >>
2 августа 2023
Первое совместной бизнес-мероприятие дистрибьюторских компаний России и СНГ Eurasian Film Market пройдет в Алматы с 11 по 14 сентября, сообщают организаторы кинорынка.

Первый Евразийский кинорынок пройдет в Казахстане с 11 по 14 сентября

«Основной задачей EFM является создание современной платформы для продвижения отечественных и зарубежных проектов и компаний в страны СНГ, а также расширение возможностей для бизнеса между странами СНГ и миром», – сказано на официальном сайте мероприятия.

Свои предстоящие релизы представят российская компания «Кинологистика», крупнейшие казахстанские кинокомпании и дистрибуторы Asanafilm, Tiger Films, Sulpak Cinema и многие другие. Также о своих новых линейках проектов и возможностях для кинематографистов со всего мира расскажут представители национального центра по продвижению немецкого кино German Films и организации по продвижению французского кино Unifrance вместе с национальным центром кино CNC. Кроме того, в рамках первого Евразийского кинорынка состоится презентация якутской студии «Саха Фильм» с обзором возможностей киноиндустрии республики и новых фильмов, которые там производятся.

Помимо этого на Eurasian Film Market пройдут дискуссии, посвященной дистрибуции контента, технологии кинопоказа, а также вариантов копродукции при производстве и продвижении фильмов. Отдельным событием станет презентация программы #ПОИСК, которая включит в себя новые разножанровые картины из стран Центральной Азии.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Пацаны к успеху шли: как кавээнщики из Пензы создали одну из лучших региональных киностудий
В Москве отреставрируют кинотеатр «Ударник»
В Индии заинтересовались адаптациями российских сериалов
«Российский кинобизнес»: Гай Ричи против Григория Константинопольского
«Зимний»: Что посетить на фестивале авторского кино?
Анастасия Бацуева: «У нас очень тщеславный рынок»
«Наш рынок был схвачен американцами. Вот они ушли. Что делать?»: Карен Шахназаров о перспективах российского кино
Столичные кинотеатры и студии получат гранты за показы отечественного кино и съемки в Москве
Президент России подписал закон о 100%-ной господдержке дебютных фильмов
Минкультуры поможет российским кинематографистам избежать штрафов за изменение сроков производства фильмов
Я в моменте: Что ждет стриминг-сервисы в будущем и причем здесь короткий контент
Пять крупнейших российских киносетей заморозят цены на билеты
Финал «Последнего богатыря» стал первым российским миллиардером нового года
Сумма прямой господдержки российского кино вырастет в два раза
Богатыри, чемпионы и Доктор Свисток: Какие российские фильмы покажут в кинотеатрах
Правительство Москвы поддержит создателей авторской анимации грантами до 3 млн рублей
106-й Российский кинорынок: Фестивальные хиты и «звездные» релизы отечественного проката
105-й Российский кинорынок: Танки, марсианин и декабристы
104-й Российский кинорынок: Отечественные фильмы, которые дойдут до большинства кинотеатров
Российский кинорынок начнётся с «Праздничного переполоха»
Поиск по меткам
КиноиндустрияРоссийский кинорынок

анонс

Скорбим

Александр Колкер
1 августа ушёл из жизни композитор Александр Колкер.

День рождения >>

Марина Васильева
Леонид Губанов
Владислав Котлярский
Сергей Лосев
Фахраддин Манафов
Денис Никифоров
Татьяна Скороходова
Виталий Такс
Леонид Тимцуник
Том Белл
Матеуш Венцлавек
Мечислав Войт
Питер О'Тул
Сэм Уортингтон
Эдвард Фёрлонг
Джулия Фостер
все родившиеся 2 августа >>

Афиша кино >>

Красивый мальчик
биография, драма, социальная драма, экранизация
США, 2018
10 дней без мамы в Куршевеле
комедия
Франция, 2023
Домовята. Навстречу приключениям
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Германия, Люксембург, 2022
Криминальный город: Разборки в Пусане
боевик, детектив, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2023
Моё итальянское лето
комедия, мелодрама
Италия, Португалия, Сербия, 2022
Баба Яга спасает мир
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2023
Боксёр
биография, драма, спортивный фильм
Казахстан, 2022
Корабль призраков
мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2023
Космос. Смерть. Роботы
научная фантастика, триллер
Великобритания, Канада, США, 2023
Свадебная резня
триллер
США, 2023
Семь лиц Джейн
драма
США, 2022
За Палыча!
комедия
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram