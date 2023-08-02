Первый Евразийский кинорынок пройдет в Казахстане с 11 по 14 сентября

Первое совместной бизнес-мероприятие дистрибьюторских компаний России и СНГ Eurasian Film Market пройдет в Алматы с 11 по 14 сентября, сообщают организаторы кинорынка.
«Основной задачей EFM является создание современной платформы для продвижения отечественных и зарубежных проектов и компаний в страны СНГ, а также расширение возможностей для бизнеса между странами СНГ и миром
», – сказано на официальном сайте
мероприятия.
Свои предстоящие релизы представят российская компания «Кинологистика», крупнейшие казахстанские кинокомпании и дистрибуторы Asanafilm, Tiger Films, Sulpak Cinema и многие другие. Также о своих новых линейках проектов и возможностях для кинематографистов со всего мира расскажут представители национального центра по продвижению немецкого кино German Films и организации по продвижению французского кино Unifrance вместе с национальным центром кино CNC. Кроме того, в рамках первого Евразийского кинорынка состоится презентация якутской студии «Саха Фильм» с обзором возможностей киноиндустрии республики и новых фильмов, которые там производятся.
Помимо этого на Eurasian Film Market пройдут дискуссии, посвященной дистрибуции контента, технологии кинопоказа, а также вариантов копродукции при производстве и продвижении фильмов. Отдельным событием станет презентация программы #ПОИСК, которая включит в себя новые разножанровые картины из стран Центральной Азии.
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