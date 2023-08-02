Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова и Александр Робак живут на сломе эпох в трейлере фильма «1993»

В сети появился трейлер исторической драмы «1993
» режиссёра Александра Велединского
(«Географ глобус пропил
»). В основу фильма легла одноимённая книга Сергея Шаргунова.
1993 год, дни больших надежд и грозных потрясений. История одной семьи, расколотой надвое, — любящие супруги оказываются по разные стороны баррикад в самом центре Москвы.
Главные роли в картине исполнили Евгений Цыганов
, Екатерина Вилкова
, Александр Робак
, Максим Лагашкин
, Александра Ребенок
, Григорий Верник
, Элизабет Дамскер
, Анна Цветкова
, Сергей Баталов
, Виктория Смирнова
, Анатолий Залюбовский
, Игорь Кожевин
, Александр Кухаренко
, Дина Губайдуллина
, Андрей Рапопорт
и другие.
«Это история поколения моих родителей
, — рассказал Евгений Цыганов. — Многие теряли работу, пытались найти ее, где угодно. Мой герой, который работал в научно-исследовательском институте, теперь ходит под землей и варит трубы. Это абсолютно история моего отца, который работал в подобном космическом НИИ, а в итоге вынужден был в 90-е годы пойти работать трубоукладчиком, потому что это был один из немногих законных способов заработать деньги. Есть мечта о космосе, о чем-то большом, и реальность, в которой ты погружаешься под землю и занимаешься канализационными трубами. Есть семья, которая расползается по швам и которую сложно удержать, в связи с отсутствием денег, в отсутствии будущего, какой-то опоры
».
В российский прокат лента «1993
» выйдет 21 сентября.
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