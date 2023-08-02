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Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова и Александр Робак живут на сломе эпох в трейлере фильма «1993»

2 августа
2023 год

Новости кино >>
2 августа 2023

В сети появился трейлер исторической драмы «1993» режиссёра Александра ВелединскогоГеограф глобус пропил»). В основу фильма легла одноимённая книга Сергея Шаргунова.


1993 год, дни больших надежд и грозных потрясений. История одной семьи, расколотой надвое, — любящие супруги оказываются по разные стороны баррикад в самом центре Москвы.

Главные роли в картине исполнили Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова, Александр Робак, Максим Лагашкин, Александра Ребенок, Григорий Верник, Элизабет Дамскер, Анна Цветкова, Сергей Баталов, Виктория Смирнова, Анатолий Залюбовский, Игорь Кожевин, Александр Кухаренко, Дина Губайдуллина, Андрей Рапопорт и другие.

Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова и Александр Робак живут на сломе эпох в трейлере фильма «1993»

«Это история поколения моих родителей, — рассказал Евгений Цыганов. — Многие теряли работу, пытались найти ее, где угодно. Мой герой, который работал в научно-исследовательском институте, теперь ходит под землей и варит трубы. Это абсолютно история моего отца, который работал в подобном космическом НИИ, а в итоге вынужден был в 90-е годы пойти работать трубоукладчиком, потому что это был один из немногих законных способов заработать деньги. Есть мечта о космосе, о чем-то большом, и реальность, в которой ты погружаешься под землю и занимаешься канализационными трубами. Есть семья, которая расползается по швам и которую сложно удержать, в связи с отсутствием денег, в отсутствии будущего, какой-то опоры».

В российский прокат лента «1993» выйдет 21 сентября.
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№ 1
Rimma (Гибралтар)   2.08.2023 - 23:44
Ненавижу то время. Письмо продажных 42-х, с требованием вешать на фонарях тех, кто не по их сторону баррикады. Ложь изо всех утюгов. Ненавижу. читать далее>>
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Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова и Александр Робак живут на сломе эпох в трейлере фильма «1993» фотографии
Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова и Александр Робак живут на сломе эпох в трейлере фильма «1993» фотографии
Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова и Александр Робак живут на сломе эпох в трейлере фильма «1993» фотографии
Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова и Александр Робак живут на сломе эпох в трейлере фильма «1993» фотографии
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