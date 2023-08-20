«Dомашний» изменил формат мелодрамы «Мама» с Юлией Мельниковой и Павлом Трубинером

На «Dомашнем» 26 августа в 14:05 состоится показ мелодрамы Гузэль Киреевой
«Мама
» в новом восьмисерийном формате. Главные роли в сериале, ранее состоявшем из 16 эпизодов, исполнили Юлия Мельникова
и Павел Трубинер
, уточняет пресс-служба телеканала.
По сюжету молодая учительница русского языка и литературы Вера Субботина начала новую жизнь: переехала из Санкт-Петербурга в Москву и устроилась на работу в лицей. Новый коллектив, новые ученики, новые знакомства, но старые ошибки прошлого неожиданно напомнили о себе. Встреча с негласным лидером класса, трудным подростком Кристиной и ее родителями, Надеждой и Кириллом Успенскими, вернула Веру в прошлое, от которого она так пыталась убежать. Несколько лет назад героине пришлось отказаться от своей любви к Кириллу, чтобы не разрушить счастье Надежды, хотя он умолял ее остаться. Теперь судьба снова подвергает ее испытаниям, сталкивая с любимым человеком.
Читать
Интересные факты о сериале «Мама»
В сериале также сыграли Марина Дровосекова
, Алёна Новицкая
, Борис Щербаков
, Галина Польских
, Владимир Кошевой
, Валерия Шкирандо
, Алексей Матошин
, Анна Попова
, Екатерина Васильева
, Владимир Фекленко
, Виталий Щербина
, Сергей Рубеко
и другие актеры.
обсуждение >>