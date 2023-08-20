Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Фестиваль Короче
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Dомашний» изменил формат мелодрамы «Мама» с Юлией Мельниковой и Павлом Трубинером

20 августа
2023 год

Новости кино >>
20 августа 2023

На «Dомашнем» 26 августа в 14:05 состоится показ мелодрамы Гузэль Киреевой «Мама» в новом восьмисерийном формате. Главные роли в сериале, ранее состоявшем из 16 эпизодов, исполнили Юлия Мельникова и Павел Трубинер, уточняет пресс-служба телеканала.

«Dомашний» изменил формат мелодрамы «Мама» с Юлией Мельниковой и Павлом Трубинером

По сюжету молодая учительница русского языка и литературы Вера Субботина начала новую жизнь: переехала из Санкт-Петербурга в Москву и устроилась на работу в лицей. Новый коллектив, новые ученики, новые знакомства, но старые ошибки прошлого неожиданно напомнили о себе. Встреча с негласным лидером класса, трудным подростком Кристиной и ее родителями, Надеждой и Кириллом Успенскими, вернула Веру в прошлое, от которого она так пыталась убежать. Несколько лет назад героине пришлось отказаться от своей любви к Кириллу, чтобы не разрушить счастье Надежды, хотя он умолял ее остаться. Теперь судьба снова подвергает ее испытаниям, сталкивая с любимым человеком.

Читать Интересные факты о сериале «Мама»

В сериале также сыграли Марина Дровосекова, Алёна Новицкая, Борис Щербаков, Галина Польских, Владимир Кошевой, Валерия Шкирандо, Алексей Матошин, Анна Попова, Екатерина Васильева, Владимир Фекленко, Виталий Щербина, Сергей Рубеко и другие актеры.

версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Павел Трубинер и Марина Дровосекова рассказали о сериале «Мама»
Юлия Мельникова нашла дочь, которую родила другой семье 15 лет назад
Андрей Чадов, Павел Трубинер и Галина Польских в новом сезоне «Dомашнего»
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Екатерина Васильева (II)Марина ДровосековаГузэль КирееваВладимир КошевойАлексей МатошинЮлия МельниковаАлёна НовицкаяГалина ПольскихАнна ПоповаСергей РубекоПавел ТрубинерВладимир ФекленкоВалерия ШкирандоБорис ЩербаковВиталий Щербина
фильмы
Мама

анонс

Кинокарта

Скорбим

Игорь Ясулович
19 августа ушёл из жизни актёр Игорь Ясулович.
Георгий Харабадзе
17 августа ушёл из жизни актёр Георгий Харабадзе.

День рождения >>

Валерий Афанасьев
Игорь Григорьев (III)
Сергей Коковкин
Андрей Кончаловский
Ирина Мазуркевич
Ходжадурды Нарлиев
Дмитрий Полонский
Борис Токарев
Максим Фомин
Сергей Хрусталёв
Эми Адамс
Жаклин Андере
Бен Барнс
Жозе Вилкер
Эндрю Гарфилд
Ремо Джироне
Драган Николич
все родившиеся 20 августа >>

Афиша кино >>

Игра в лифте
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2023
Посредники
мелодрама
Южная Корея, 2022
Шёпоты мёртвого дома
триллер, фильм ужасов
США, 2021
Танцующая королева
драма, семейное кино
Норвегия, 2023
Заложники
боевик, триллер
Германия, Испания, США, Франция, 2023
Квест
Россия, 2023
Париж: Всё включено
комедия
Франция, Бельгия, 2023
Подводный капкан
триллер
Германия, 2023
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2023
Сомния. Дитя тьмы
фильм ужасов
Вьетнам, 2022
Только ты и я
мелодрама, психологический триллер, экранизация
Франция, 2023
Шимми: Первый король обезьян
боевик, детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Китай, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?