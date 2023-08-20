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Сериалы «Периферийные устройства» и «Их собственная лига» закрыли после первых сезонов

20 августа
2023 год

Новости кино >>
20 августа 2023

Компания Amazon закрыла два сериала сервиса Prime Video — фантастический триллер «Периферийные устройства» и спортивную комедию «Их собственная лига». Об этом сообщает JoBlo.

Сериалы «Периферийные устройства» и «Их собственная лига» закрыли после первых сезонов
фото: joblo.com

Причиной такого решения стали забастовки актерской и сценарной гильдий. Оба претендовали на второй сезон, однако из-за протестов на их релиз можно было бы рассчитывать лишь в 2025 году. Еще одной причиной отмены стало и без того немалое количество запланированных сериалов. Теперь создателям закрытых шоу придется искать площадку для показа, и не факт, что у них это получится.

«Периферийные устройства» с Хлоей Грейс Морец в главной роли и Винченцо Натали в качестве одного из режиссеров основаны на романе Уильяма Гибсона. «Их собственная лига» представляет собой ремейк картины с Мадонной и Джиной Дэвис, вышедшей в 1992-м.
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