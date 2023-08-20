Сериалы «Периферийные устройства» и «Их собственная лига» закрыли после первых сезонов

Компания Amazon закрыла два сериала сервиса Prime Video — фантастический триллер «Периферийные устройства
» и спортивную комедию «Их собственная лига
». Об этом сообщает JoBlo
.
Причиной такого решения стали забастовки актерской и сценарной гильдий. Оба претендовали на второй сезон, однако из-за протестов на их релиз можно было бы рассчитывать лишь в 2025 году. Еще одной причиной отмены стало и без того немалое количество запланированных сериалов. Теперь создателям закрытых шоу придется искать площадку для показа, и не факт, что у них это получится.
«Периферийные устройства» с Хлоей Грейс Морец
в главной роли и Винченцо Натали
в качестве одного из режиссеров основаны на романе Уильяма Гибсона
. «Их собственная лига» представляет собой ремейк картины
с Мадонной
и Джиной Дэвис
, вышедшей в 1992-м.
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