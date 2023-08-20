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«Монахиню-воина» продолжат в виде кинотрилогии

20 августа
2023 год

Новости кино >>
20 августа 2023
У отмененного фэнтези Netflix «Монахиня-воин» появится продолжение на большом экране. Об этом рассказал в ролике на YouTube исполнительный продюсер сериала Дин Инглиш.



По его словам, именно благодаря преданным фанатам шоу и их энергии создатели продолжили «продвигаться вперед, создавая эти истории. Счастлив сообщить, что "Монахиня-воин" вернется в виде трилогии фильмов».

Сериал, стартовавший на стриминговом сервисе в 2020 году, продержался два сезона. Это история обычной девушки Эйвы в исполнении Албы Баптисты, которая неожиданно для себя оказывается втянута в древнюю войну таинственного ордена с силами зла. Проснувшись в морге, она обнаруживает у себя невероятные способности. Поиск ответов приводит Эйву к ордену Крестообразного Меча — секретному обществу монахинь-воинов, поклявшихся защищать мир ото зла.

«Монахиню-воина» продолжат в виде кинотрилогии

В настоящий момент у фильмов нет ни дистрибьютора ни другой платформы взамен Netflix. К съемкам приступят после забастовок сценаристов и актеров.
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