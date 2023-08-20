«Бери да помни» получил главный приз XI фестиваля «Короче»

XI российский фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» подвел итоги. Главные приз в полнометражном конкурсе получил фильм Байбулата Батуллы «Бери да помни» — трогательная история, действие которой разворачивается в татарской деревне.
фото: «Бери да помни»
Остальные награды в секции полнометражных дебютов распределились следующим образом. Жюри присудило два специальных приза: «Чайке» Полины Лазаревой с формулировкой «Мы согласны. Это комедия» и антиутопии Ильи Шагалова «Аквариум» с формулировкой «За реальность». Спецприз от телеканала «Россия», подразумевающий приобретение прав на показ и поддержку выпуска, достался «Сказкам Гофмана» Тины Баркалая.
В конкурсе короткометражного кино звания лучшего фильма удостоилась работа Евгения Марьяна «Мне надо вам что-то сказать». Приз за лучший сценарий получил Андрей Лукьянов за остросоциальную комедию «Бернаки». Среди операторов был отмечен Александр Ефошкин, работавший над картиной «БИГ». В категории «Лучший режиссер» победу одержал Павел Королько — постановщик фильма «Здесь и сейчас». Специальным призом «За образ мысли» его также наградил журнал «Искусство кино». Лучшей анимационной работой назвали «Расцветшую зиму» Александра Бруньковского. Специальный приз жюри вручили актрисе Марине Калецкой, которая не только исполнила главную роль в конкурсном проекте «Друг, эпизод 7», но и написала к нему сценарий.
фото: «Мне надо вам что-то сказать»
Два специальных приза «Короче» были вручены сразу на открытии смотра. Награду «За развитие региональной системы рибейтов и помощь в создании кино на территории Калининградской области» получил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак. Приз «За развитие и поддержку национального кинематографа» вручили первому заместителю председателя Правительства Республики Саха (Якутия), постоянному представителю Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации Юрию Куприянову и руководителю компании «Сахафильм» Алексею Егорову.
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