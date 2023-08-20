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«Бери да помни» получил главный приз XI фестиваля «Короче»

20 августа
2023 год

Новости кино >>
20 августа 2023
XI российский фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» подвел итоги. Главные приз в полнометражном конкурсе получил фильм Байбулата Батуллы «Бери да помни» — трогательная история, действие которой разворачивается в татарской деревне.

«Бери да помни» получил главный приз XI фестиваля «Короче»
фото: «Бери да помни»

Остальные награды в секции полнометражных дебютов распределились следующим образом. Жюри присудило два специальных приза: «Чайке» Полины Лазаревой с формулировкой «Мы согласны. Это комедия» и антиутопии Ильи Шагалова «Аквариум» с формулировкой «За реальность». Спецприз от телеканала «Россия», подразумевающий приобретение прав на показ и поддержку выпуска, достался «Сказкам Гофмана» Тины Баркалая.

В конкурсе короткометражного кино звания лучшего фильма удостоилась работа Евгения Марьяна «Мне надо вам что-то сказать». Приз за лучший сценарий получил Андрей Лукьянов за остросоциальную комедию «Бернаки». Среди операторов был отмечен Александр Ефошкин, работавший над картиной «БИГ». В категории «Лучший режиссер» победу одержал Павел Королько — постановщик фильма «Здесь и сейчас». Специальным призом «За образ мысли» его также наградил журнал «Искусство кино». Лучшей анимационной работой назвали «Расцветшую зиму» Александра Бруньковского. Специальный приз жюри вручили актрисе Марине Калецкой, которая не только исполнила главную роль в конкурсном проекте «Друг, эпизод 7», но и написала к нему сценарий.

«Бери да помни» получил главный приз XI фестиваля «Короче»
фото: «Мне надо вам что-то сказать»

Два специальных приза «Короче» были вручены сразу на открытии смотра. Награду «За развитие региональной системы рибейтов и помощь в создании кино на территории Калининградской области» получил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак. Приз «За развитие и поддержку национального кинематографа» вручили первому заместителю председателя Правительства Республики Саха (Якутия), постоянному представителю Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации Юрию Куприянову и руководителю компании «Сахафильм» Алексею Егорову.
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№ 2
babydylnova   20.08.2023 - 23:24
Вообще неудивительно. Трейлер шикарный, из чего можно сделать вывод, что фильм очень интересный и колоритный. С удовольствием окунусь в татарскую атмосферу деревни))) читать далее>>
№ 1
Семён Башилов   20.08.2023 - 22:41
Если често я так и занял, что какой-то приз достанется этому фильму, но не думал, что главный. Всё поулчилось лучше чем я ожидал и надеюсь, что фильм выйдет в ближайшее время читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Тинатин (Тина) БаркалаяБайбулат БатуллаАлександр БруньковскийАлександр ЕфошкинМарина КалецкаяПолина ЛазареваАндрей Лукьянов (IV)Евгений МарьянИлья Шагалов
фильмы
АквариумБери да помниБернакиБигСказки ГофманаЧайка

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«Бери да помни» получил главный приз XI фестиваля «Короче» фотографии
«Бери да помни» получил главный приз XI фестиваля «Короче» фотографии
«Бери да помни» получил главный приз XI фестиваля «Короче» фотографии
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