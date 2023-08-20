«Бери да помни» получил главный приз XI фестиваля «Короче»

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Мужчина по имени Рубен Худавердян претендует на жильё актрисы

На Ингеборгу Дапкунайте подали в суд из-за недвижимости в России

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7 важных критериев выбора киношколы

Директор Высшей школы режиссеров и сценаристов о том, на что стоит обратить внимание при выборе учебного заведения