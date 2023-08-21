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Илья Бурец занял должность креативного директора «МТС Медиа»

21 августа
2023 год

Новости кино >>
21 августа 2023

Илья Бурец занял пост креативного директора «МТС Медиа». Согласно пресс-службе компании, продюсеру предстоит возглавить девелопмент оригинальных проектов онлайн-кинотеатра Kion и заняться созданием Центра Креативного Продюсирования. В зоне его ответственности также окажется уже действующая в компании программа по инвестициям в российское кино.

«Я рад присоединиться к невероятной команде Kion и начать работать над производством оригинальных проектов платформы. Kion — молодой и дерзкий игрок на рынке онлайн-кинотеатров. Многие фильмы и сериалы сервиса становятся успешными и обсуждаемым событиями как в индустрии, так и среди зрительской аудитории. Передо мной стоит задача сформировать устойчивое поступательное развитие собственных проектов Kion in house, укрепить при этом наработанные эффективные отношения со Студиями и независимыми продюсерами на рынке и при этом сохранить уже успевшее себя зарекомендовать ДНК бренда Kion», — прокомментировал свое назначение Илья Бурец.

Илья Бурец занял должность креативного директора «МТС Медиа»
фото: пресс-служба компании «МТС Медиа»

Бурец в медиаиндустрии более 15 лет. Работал в отделах маркетинга различных медиаструктур, занимал управленческие позиции в крупнейших российских медиакомпаниях Bazelevs, Central Partnership, Русская Медиа Группа и Independent Media Sanoma Magazines. В 2012-м создал с партнерами компанию Lunapark, где числился генеральным директором. Первым из самых громких проектов компании стала серия «Горько!». Спродюсировал такие фильмы и сериалы, как «Беспринципные», «Родные» и «Магомаев». Как креативный продюсер участвовал в разработке и реализации маркетинговой стратегии кинопроката картин «Гоголь», «Т-34», «Елки новые» и «Время первых». С 2021-го занимал кресло креативного директора Департамента собственного производства онлайн-кинотеатра «Иви». Занимался выстраиванием системы по отбору, запуску, контролю производства фильмов и сериалов собственного производства сервиса, среди которых «13 клиническая», «И снова здравствуйте», «Райцентр» и «Химера». Также отвечал за разработку и реализацию стратегии «Иви — Дом талантов», в рамках которой сервис сотрудничал с лидерами индустрии кинопроизводства. Под руководством Ильи на сервисе вышел неигровой сериал «Эльбрус. Точка невозврата», получивший Премию АПКиТ-2023.

«Мы хотим усилить направление производства оригинального контента Kion как флагманское и рады пригласить в команду такого яркого и интересного продюсера как Илья Бурец. Илье предстоит фактически перезапустить заново работу Центра Креативного Продюсирования контента с акцентом на увеличение доли наших оригинальных проектов, которые рождаются внутри Kion. За первые три года мы прошли путь от «стопки» сценариев до заметных зрительских успехов наших фильмов и сериалов. Илье предстоит выполнить задачу нашего нового этапа развития — обновить, усилить команду креативных продюсеров и шоуранеров для увеличения собственных разработок с учетом меняющейся зрительской конъюнктуры, разработать темы, проекты, героев, которые должны быть комплементарны всем развлекательным сервисам экосистемы МТС. Я очень рад усилению команды талантливым продюсером с эффективным опытом выпуска знаковых для рынка крупных кинотеатральных релизов и пониманием потребностей зрителей онлайн кинотеатров», — отметил генеральный продюсер Kion Игорь Мишин.
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