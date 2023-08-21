Виталия Корниенко сыграет сестер-близнецов во втором сезоне «Тёти Марты»

По сюжету в жизни Марты (Корниенко) появляется сестра-близнец Юля (Корниенко). Чтобы найти маму, которая оставила их в детском доме, девочки меняются местами. И теперь Юле придется заботиться о дедушке (Кузнецов), решать проблемы с будущим опекуном Маратом (Метёлкин), соседом-актером (Епишев), блогером (Кабак) и учительницей (Асмус), а Марте — привыкать к строгому опекуну Юли (Бербер) и ее вредному брату (Матвей Воронин).
Вите Корниенко «безумно понравились идея и сценарий второго сезона. Невероятнейшая история, которая читалась на одном дыхании. В новых сериях мне посчастливилось играть сразу двух героинь. Юля с Мартой довольно разные, но и общих черт у них много, все-таки они сестры. Понятны мне обе, но пока привычнее характер Марты. Ведь с ней я больше знакома».
фото: пресс-служба телеканала СТС
Главной отличительной чертой героинь в кадре станет челка. «Если Марта более игривая, активная, хулиганистая, то Юля — это про классику, элегантность и строгость, отсюда и челка», — делится художник по гриму Елизавета Кожевникова.
Одной из самых ярких сцен второго сезона станет шоу талантов, в котором участвуют Марта и Юля. «В новых сериях будут и фаер-шоу, и драки, и свадьбы, и пожары. В общем, приключений немало. Но главное, о чем хочется рассказать, — это про важные семейные ценности. Каждый ребенок, который оказался волей судьбы в детском доме, всегда будет искать свою маму. И наши героини не исключение. Мы и сами с любопытством читали сценарий каждой новой серии: "Ну что, нашли маму или нет?"», — рассказал Андрей Силкин.
Ранее история о находчивой девочке Марте стала «Сериалом года» на премии Одноклассников «Самый OK», социальным кинопроектом года по версии журнала «Новый очаг» и попала в месячный топ-10 Индекса Кинопоиск Pro. «Успех первого сезона и его бойкий финал, конечно, накладывали определенную ответственность на авторов, — признается креативный продюсер Илья Власьевский. — Ведь мы довольно подробно рассказали, откуда Марта, как она появилась. Поэтому мы долго не могли понять, от чего теперь отталкиваться. Мы прорабатывали детали больше восьми месяцев и, на мой взгляд, придумали интересные ходы и события. Теперь у нас две героини, а значит, история стала в два раза сильнее, смешнее и трогательнее».
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