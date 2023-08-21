Сюжет «Черного ястреба» Ридли Скотта перенесли в военный шутер

Это перезапуск серии тактических военных шутеров Delta Force, чья популярность пришлась на начало нулевых. За производство условно-бесплатной игры отвечает китайская TiMi Studio Group, которая принадлежит Tencent.
Игрокам, помимо кампании, обещают кроссплатформенный PvP-мультиплеер на 32 человека и множество военной техники (от лодок до вертолетов).
По словам продюсера Шэдоу Гуо, «Delta Force прославилась реалистичным изображением боев в открытом мире, масштабным PvP-мультиплеером и своим видением передовых сил специального назначения. Мы надеемся показать эволюцию этих элементов, сохранив наследие основ игрового процесса».
Delta Force: Hawk Ops выйдет в 2024 году на ПК, консолях и мобильных устройствах. Полноценный показ игры геймеров ожидает на шоу gamescom 2023: Opening Night Live 22 августа.
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